Aussicht bis Ende 2022: Der Immobilienboom endet, Preiskorrekturen in vielen Städten

Nürnberg (ots) - Eine Schätzung von immowelt zur Entwicklung der Kaufpreise von Bestandswohnungen bis Ende des Jahres zeigt:



- Ende des Immobilienbooms naht: In 10 von 14 Großstädten stagnieren oder sinken die Kaufpreise voraussichtlich bis Ende des Jahres

- Gestiegene Bauzinsen, Unsicherheiten durch den Krieg in der Ukraine und die hohe Inflation führen besonders bei älteren sanierungsbedürftigen Immobilien zu einem Nachfragerückgang

- In Frankfurt (-5 Prozent) gehen die Preise am stärksten zurück - auch erste Preiskorrekturen für Leipzig (-4 Prozent) und Berlin (-3 Prozent) erwartet - Abflachen der Preiskurve in München (+1 Prozent) und Hamburg (+2 Prozent) - größtes Plus in Hannover (+3 Prozent)