Wirtschaft DAX startet mit deutlichen Abschlägen - Schwache Vorgaben aus Asien

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Dienstag zunächst deutliche Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 14.015 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Minus von 1,1 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag. Zuvor waren aufgrund trüber Konjunkturaussichten bereits an den asiatischen Börsen Verluste verzeichnet worden. Unter anderem ließ der japanische Nikkei-Index um 0,9 Prozent nach.





