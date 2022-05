Verfallstagsnachlese +++ Zeit für die Gegenbewegung!

Wie erwartet, kam es danach zu einem Ausbruch nach oben. Dieser hatte aber keinen Bestand, weil die US-Indizes erneut schwächelten. So blieb die Überraschung auf der Oberseite aus. Aber dafür entstand eine schöne wellenförmige Bewegung, die sehr gut zu traden war – z.B. mit einem einfachen Oszillator wie dem RSI (siehe unterer Chartteil).

Auch die 13.800er Marke mit der großen Put-Position und der Kurslücke, die dort lagen, spielte eine Rolle. Diese Marke wurde zunächst ebenfalls unterschritten – aber nur kurzfristig, in einer Art „Eröffnungs-Fake“ (siehe Pfeil) am Donnerstagmorgen. (Übrigens auch sehr gut vom RSI angezeigt.) Nach Wiedereroberung der 13.800er Marke lief der DAX zielstrebig zurück zur 14.100-Punkte-Linie, über der er danach bis zum Verfallstermin (siehe senkrechte Linie) verharrte. Abgerechnet wurde er bei 14.150,93 Punkten. Es war also wieder einmal ein fast perfekter Verfallstgs-Trade möglich.

Die nächste große Chance bahnt sich schon an!

Und die nächste, größere Chance bahnt sich jetzt in Form einer Gegenbewegung an den US-Märkten an. Diese ist längst fällig – nicht nur, weil sie schon in der Vorwoche ausfiel, sondern weil die Indizes längst massiv überverkauft sind.

Das zeigt ebenfalls der RSI an – diesmal allerdings im Tageschart, z.B. des S&P 500:

Dieser Indikator hat zuletzt die steile Abwärtsbewegung der Kurse nicht mehr mitgemacht, sondern am Kurstief vor zwei Wochen sein vorheriges Zwischentief nur noch minimal unterschritten. Und in der Vorwoche hat er schon ein neues höheres Tief gebildet (siehe grüne Linien im unteren Chartteil).

Jetzt sollte es zu einer kurzfristigen Gegenbewegung kommen

Das deutet auf eine mögliche kurzfristige Gegenbewegung hin. Diese ist auch deshalb wahrscheinlich, weil nun eventuelle Verfallstageinflüsse wegfallen.

Kommt es zu einer solchen Gegenbewegung, dürfte der S&P 500 seinen übergeordneten Abwärtstrend (dicke rote Linien) wiedererobern. Dann wäre der Ausbruch daraus nach unten eine klassische Bärenfalle. Diese ist auch deshalb wahrscheinlich, weil die Bären schon beim ersten Versuch Anfang Mai keinen nachhaltigen Durchbruch nach unten schafften.