Silber wieder über der Unterstützung!

Der Silberpreis hat sich im Windschatten vom Goldpreis wieder gefangen und notiert über einer wichtigen Unterstützung. Silber hat nun wieder Luft nach oben.

Silber: Zwei Faktoren entscheidend

Im Fahrwasser des Goldpreises konnte Silber zum Wochenauftakt seine Erholung fortsetzen. Die Unzennotiz stieg bis über 22 US-Dollar und hat nun einen kleinen Aufwärtstrend etabliert. Aktuell liegt der Preis etwas niedriger, aber immer noch über der wichtigen Unterstützungsmarke von 21,50 US-Dollar. Nachdem lange schlechte Nachrichten aus der globalen Konjunktur auf den Kurs drückten, profitiert Silber nun erstmals seit Langem wieder vom steigenden Goldpreis, der schon wieder an der Marke von 1.860 US-Dollar liegt. Unseres Erachtens dürften zwei Faktoren in den kommenden Wochen für Silber preisentscheidend sein: Zum einen sollte die Dollarstärke abnehmen und sich eine Beruhigung an der Währungsfront einstellen. Das wäre gut für Silber. Zum anderen kommt es auf die Nachrichten aus den wichtigen Verarbeiterländern wie China an. Kommt der Drache wieder in Fahrt, sollte Silber von seinem starken Bein in der Industrie profitieren. Gute Zahlen hat Beijing schon aus der Solarindustrie geliefert: China hat in den ersten vier Monaten des Jahres laut Angaben der Nationalen Energiebehörde seine Investitionen in die Solarenergie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf umgerechnet rund 4,3 Mrd. US-Dollar verdreifacht. Zudem kehrt auch bei den spekulativen Finanzinvestoren der Optimismus wieder etwas zurück. In der Vorwoche haben diese laut Daten der CFTC so gut wie keine Netto-Long-Positionen mehr. Damit sollten alle Pessimisten aus dem Markt sein.Rein charttechnisch hat Silber nun Luft bis 23,40/24 US-Dollar je Unze. Ob ein schneller Marsch dorthin gelingt, kann aber in diesem Marktumfeld nicht seriös prognostiziert werden.

Silberaktien drehen nach oben

Nachdem es vor rund 10 Tagen einen echten Ausverkauf bei den Silberaktien gab, haben die Investoren wieder Mut gefasst. Die Werte drehten reihum gen Norden und konnten verlorenes Terain zum Teil wieder gutmachen. So sendet beispielsweise die Aktie von GR Silver Mining (0,19 CAD | 0,15 Euro; CA36258E1025) wieder Lebenszeichen und kratzt an der Marke von 0,20 CAD. Damit haben die Zeichner der jüngst erfolgreich durchgeführten Kapitalerhöhung bei 0,30 CAD rund ein Drittel ihres Einsatzes zumindest buchhalterisch verloren. Da in Kanada neue Aktien für vier Monate gehalten werden müssen, kamen von dieser Seite keine Papiere auf den Markt. Dies dürfte auch der Zielkorridor für die Aktie des Silberexplorers sein. Nachrichtentechnisch könnten neue Bohrergebnisse vom Flaggschiffprojekt Plomosas in Mexiko sowie eine geplante PEA für Schwung sorgen. Der Börsenwert befindet sich mit rund 42 Mio. CAD weiter im Niemandsland. Sollte der Silberpreis noch ein oder zwei Dollar gutmachen, kann es bei GR Silver wieder recht schnell hochgehen. Der Hebel nach oben wie nach unten ist bei Silberexplorern bekanntlich recht hoch.