Deutschlands größtes Biometrieunternehmen, die DERMALOG Identification Systems GmbH, und der Technologiekonzern Rheinmetall AG haben ein neues Joint Venture initiiert, die Firma Rheinmetall Dermalog SensorTec GmbH. Das neue Unternehmen wird zukünftig innovativste biometrische Technologien an Fahrzeughersteller liefern.

Ziel der neuen Partnerschaft ist unter anderem die Entwicklung eines Driver Monitorings, das Ablenkung bei Autofahrern erkennt und diese entsprechend warnt. Denn Ablenkung jeglicher Art, beispielsweise durch Smartphones, kann beim Führen eines Fahrzeugs fatale Folgen haben. 100.000 Zusammenstöße pro Jahr, 500 Tote und 25.000 verletzte Verkehrsteilnehmer: Das ist Deutschlands traurige Bilanz in Bezug auf Unfälle, verursacht durch das Handy am Steuer, gemäß einer aktuellen Studie der Initiative besmart-mobile. Eine weitere Studie des Versicherungskonzerns Allianz kommt zu dem Ergebnis, dass Ablenkung am Steuer inzwischen sogar häufiger als Trunkenheit ursächlich für tödliche Unfälle ist.

Beim so genannten Driver Monitoring handelt es sich um die kontinuierliche, computergestützte Überwachung des Fahrers. Mittels verschiedener Kameras und Sensoren erkennt das System Ablenkungsursachen wie den Blick auf das Smartphone oder Müdigkeit und warnt den Fahrer oder greift - bei Fahrzeugen mit autonomer Steuerung - in Notfällen selbstständig ein.



Im Rahmen des Joint Ventures bündeln DERMALOG und Rheinmetall ihr Know-how aus den Bereichen Biometrie, Künstliche Intelligenz und Radartechnik, um ein leistungsstarkes Driver Monitoring zu entwickeln. Das System hat dabei nicht nur den Fahrer, sondern den gesamten Kabineninnenraum im Blick. Dadurch soll die Lösung auch andere Gefahren erkennen, beispielsweise wenn ein Baby oder Kleinkind im Fahrzeug vergessen wird.



Auch Objekterkennung soll mit dem Driver Monitoring von Rheinmetall Dermalog SensorTec möglich sein. So können Nutzer von Car-Sharing-Diensten künftig einfach und schnell via App informiert werden, wenn sie Gegenstände im Auto vergessen haben.



"Das Joint Venture mit der Rheinmetall AG bringt die Biometrie in den Bereich automobiler Anwendungen. Hier kann die Technik in Form eines leistungsstarken Driver Monitorings einen echten Mehrwert für die Fahrzeugsicherheit bieten und sogar Leben retten", sagt Günther Mull, Gründer und Geschäftsführer von DERMALOG.