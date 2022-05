Europäisches Postproduktionsstudio wählt Infortrend Scale-Out NAS aufgrund der Leistung, des effizientem Managements und wegen der Speicherflexibilität

TAIPEH, 24. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE: 2495), hat als branchenführender Anbieter von Unternehmensspeichern mit seiner EonStor CS Scale-Out-NAS Serie zur Optimierung der Postproduktions-NAS-Speicherkapazität eines kreativen Produktionsunternehmens in Europa beigetragen. Die NAS-Lösung von Infortrend maximiert die Speicherkapazität, bietet eine einfache Verwaltung und ermöglicht eine flexible Speichererweiterung zur Steigerung der Produktivität in der Postproduktion.

Es galt die Storage-Probleme eines kreativen Postproduktionshauses in Europa, das sich auf kreative Werbespots, Postproduktionsbearbeitung und Animationen spezialisiert hat, zu lösen. Als Clio Award Preisträger und mit einer Kundenliste, die weltbekannte Marken wie Coca-Cola, Nike, Riot Games usw. umfasst, hatte das Unternehmen aufgrund seines explodierenden Datenvolumens zunehmend Probleme mit der Speicherleistung und -kapazität.