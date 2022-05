Finanzielle Unabhängigkeit bleibt größter Lebenstraum der Best Ager (FOTO)

Hamburg (ots) - Was sind die größten Lebensträume im Alter? Dieser Frage geht

eine repräsentative Studie des Teilverkauf-Anbieters Engel & Völkers LiquidHome

nach, für die nun bereits zum zweiten Mal 1.500 Menschen ab 50 Jahren in

Deutschland befragt wurden. Das Ergebnis: Wie schon im Vorjahr steht finanzielle

Unabhängigkeit ganz oben auf der Wunschliste und schlägt damit sogar geistige

und körperliche Gesundheit. Nicht einmal jeder Zehnte träumt hingegen davon, im

Alter auszuwandern oder etwas Neues zu lernen.



Mehr Frauen als Männer wünschen sich finanzielle Freiheit





Für Frauen scheint das Thema Finanzen im Alter einen höheren Stellenwert zuhaben als für Männer: 65 Prozent der Umfrage-Teilnehmerinnen träumen vonfinanzieller Unabhängigkeit, während dies bei den Männern lediglich 59 Prozentangeben. "Möglicherweise zeigt sich hier, dass Finanzen und Vorsorge zumindestin älteren Generationen eher Angelegenheiten sind, um die sich die Männerkümmern. Frauen haben zudem oftmals weniger verdient und entsprechend auch einegeringere Rente", sagt Christian Kuppig, Geschäftsführer bei Engel & VölkersLiquidHome.Unterschiede gibt es auch je nach Bundesland. So ist in Hessen (75 Prozent),Schleswig-Holstein (71 Prozent), Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt (je68 Prozent) der Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit im Alter am größten.Schlusslichter sind Baden-Württemberg und Brandenburg (je 53 Prozent), Berlin(52 Prozent) und Bremen (51 Prozent).Gesundheit und das Zuhause sind zentrale ThemenEin wichtiges Thema im Alter ist auch die Gesundheit mit all ihren Facetten.Geistig gesund und fit zu bleiben, wünschen sich 59 Prozent der Befragten.Allgemein gesund zu bleiben im hohen Alter ist für 56 Prozent einer der dreigrößten Lebensträume. Vier von zehn Umfrageteilnehmern träumen davon, beiPflegebedürftigkeit weiterhin ein gutes Leben führen zu können und mehr alsjeder Dritte möchte auch als betagter Mensch körperlich fit sein.Das Zuhause hat ebenfalls einen hohen Stellenwert unter den Lebensträumen imAlter. "Mehr als jeder Vierte möchte im Alter in der gewohnten Umgebung wohnenbleiben", so Kuppig zu den Ergebnissen der Studie. Von den befragten Frauengeben dies sogar 31 Prozent an; bei den Männern sind es immerhin 24 Prozent. DieBindung an das Zuhause verstärkt sich, wenn man Eigentümer der Immobilie ist,die man bewohnt. So ist es jedem vierten Mieter wichtig, im Alter in seinergewohnten Umgebung wohnen bleiben zu können - bei den Eigentümern gibt es fast