München Quantum erwirbt 58 Mietwohnungen in neuem Quartier Gmunder Höfe (FOTO)

München (ots) - Quantum hat einen Teil des Neubau-Quartiers Gmunder Höfe in

München-Obersendling erworben. Die Architektur der 58 Mietwohnungen fällt ins

Auge. Schon in zwei Jahren sollen sie fertig sein.



Die Quantum Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH hat einen Teil des

Neubau-Quartiers Gmunder Höfe in Obersendling erworben. Die 58 Mietwohnungen

werden Bestandteil eines von ihr verwalteten Fonds. Verkäuferin ist die

Obersendlinger Grund GmbH & Co. KG, ein Joint Venture aus den Projektentwicklern

Rock Capital Group, Baywobau und der UBM Development. Die Parteien haben über

den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart.