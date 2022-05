Verschleppter Transformationsprozess verstärkt Schwierigkeiten der Automobilbranche

Köln (ots) -



- Warenkreditversicherer Atradius rechnet mit einem Anstieg der Zahlungsausfälle und Insolvenzen

- Der Krieg in der Ukraine hat der Branche einen neuerlichen Dämpfer versetzt

Die Erträge der deutschen Autoindustrie haben alle Prognosen für das Jahr 2021 übertroffen. Das sollte eigentlich ein Grund zum Jubeln sein für die größte Wirtschaftsbranche Deutschlands. Doch Warenkreditversicherer Atradius warnt vor allzu großem Optimismus: "Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Insolvenzzahlen in der Branche noch in diesem Jahr um 20 Prozent ansteigen werden", Michael Karrenberg, Regional Director Risk Services Germany, Central, North, East Europe & Russia/CIS bei Atradius. Fakt ist nämlich: Die Erträge sind zwar deutlich gestiegen, doch der Absatz liegt weiterhin unter dem Niveau von 2019, dem Jahr vor Beginn der Coronakrise. "Der Krieg in der Ukraine und die Wirtschaftssanktionen gegen Russland erhöhen aktuell den Druck auf die Branche, doch die Krise hatte sich schon seit vielen Jahren angebahnt", so Karrenberg.

Rund 410,9 Milliarden Euro betrug der Umsatz der deutschen Automobilindustrie im Jahr 2021 - und wuchs damit gegenüber dem Vorjahr um acht Prozent. Zwar wuchs auch die Zahl der Autoexporte im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr, doch im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 gingen die deutschen Autoexporte um 8,2 Prozent zurück. "Die gegenläufige Entwicklung der Zahlen ist darauf zurückzuführen, dass die großen Autobauer ihren Fokus zuletzt auf die Produktion von Autos mit hohen Margen gesetzt haben", erläutert Karrenberg. "Angesichts der Materialengpässe im vergangenen Jahr, haben sie das verfügbare Material in Autos aus dem hochpreisigen Segment investiert. Dadurch konnten sie den eigenen Produktionsrückgang zumindest auf der Ertragsebene ausgleichen." Hinzu komme, dass die Autobauer aktuell kaum noch Rabatte im Verkauf geben, da die Nachfrage insbesondere das Angebot im Elektrosegment deutlich übersteige. "Die Lieferzeiten liegen teilweise bei 12 Monaten, oft werden keine Bestellungen mehr angenommen. Durch den Verzicht auf Rabatte verbessern die Autobauer zusätzlich ihre Marge."