- Der saisonbereinigte Netto-Beschäftigungsausblick für das kommende 3. Quartal 2022 liegt bei +23 und damit zehn Prozentpunkte höher als im Vorjahreszeitraum. - Die IT-, Technik-, Telekommunikations-, Kommunikations- und Medien-Branche zeigt die stärkste Nachfrage nach Mitarbeitenden (+37%), der Sektor Primärproduktion (z. B. Landwirtschaft) die schwächste Entwicklung (+12%). - Jobsuchende finden vor allem im Frankfurter Raum (+31%) neue Stellen, während die Einstellungsbereitschaft im Ruhrgebiet zwar ebenfalls positiv (+9%), aber im Vergleich dazu eher zurückhaltend ausfällt. - Händeringend gesucht und für Unternehmen schwer zu bekommen sind in Deutschland vor allem Fachkräfte in den Bereichen IT/Daten, Personal und Frontoffice/Kundenkontakt.

Die vom Personaldienstleister ManpowerGroup im Dreimonats-Rhythmus erhobene weltweite Arbeitsmarkt-Studie, für die in Deutschland 1.023 Unternehmen befragt wurden, zeigt: In der ganzen Bundesrepublik wird das Stellenangebot in den kommenden drei Monaten branchenübergreifend deutlich wachsen. Doch auch der Fachkräftemangel nimmt zu, was die Wirtschaft zunehmend unter Druck setzt.

Wie blicken deutsche Firmen auf die Jobaussichten im kommenden 3. Quartal? Dazu wurden für das Arbeitsmarktbarometer des weltweit führenden Personaldienstleisters ManpowerGroup im April 1.023 Arbeitgeber*innen befragt. Das Ergebnis: Der Netto-Beschäftigungsausblick (NBA) liegt - nach Abzug der üblichen saisonalen Schwankungen - bei insgesamt plus 23 Prozent. Damit verbessert sich der Wert um 10 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahreszeitraum und um einen Prozentpunkt zum Vorquartal. Der Nettobeschäftigungsausblick errechnet sich aus dem Prozentsatz jener Unternehmen, die einen Beschäftigungsanstieg erwarten, abzüglich des Prozentsatzes jener, die im nächsten Quartal einen Beschäftigungsrückgang an ihrem Standort prognostizieren. "Die durchweg positive Erwartungshaltung spiegelt die Erholung der deutschen Wirtschaft nach dem Einbruch aufgrund der Corona-Pandemie wider", sagt Eric de Jonge, Country Manager der ManpowerGroup Deutschland.