MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Veranstalter und Ticketverkäufer CTS Eventim zeigt sich nach einem Gewinn zum Jahresstart optimistisch für eine deutliche Erholung von der Corona-Pandemie. "Endlich beleben sich Konzertsäle und Festival-Gelände wieder", sagte Konzernchef Klaus-Peter Schulenberg bei der Vorlage des Zwischenberichts zum ersten Quartal am Dienstag in München. Zu konkreten Prognosen für Umsatz und Ergebnis kann sich die CTS-Führung noch nicht durchringen.

Der CTS-Aktie legte am Morgen zeitweise um anderthalb Prozent zu, drehte jedoch bald klar ins Minus und notierte zuletzt über 5 Prozent tiefer. Sie gehörte damit zu den größten Verlierern im MDax. Im Vergleich zum Jahreswechsel hat die CTS-Aktie damit rund sieben Prozent eingebüßt. Dennoch wird das Papier in etwa so teuer gehandelt wie kurz vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Februar 2020.