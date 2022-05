Danaher: defensiver Einstieg mit Discount-Strategien

Anlegern bieten die Discount-Zertifikate die Möglichkeit zum defensiven Einstieg mit der Chance auf zweistellige jährliche Renditen bereits im Fall einer Seitwärtsbewegung der Aktie.

Danaher (Ticker DHR, ISIN US2358511028) ist ein international agierender Mischkonzern aus den USA, der mit einer Marktkapitalisierung von über 184 Mrd. US-Dollar zum S&P 100 zählt. Das Konglomerat umfasst mehr als 400 Unternehmen, größtenteils in den USA und Europa, die mehr als 71.000 Mitarbeiter beschäftigen. Sie erforschen, fertigen und vermarkten Technologie für den B2B-Einsatz in Industrie, Handel sowie in der Medizin-, Biotech- und Life-Science-Branche. Danaher akquiriert (ähnlich wie Warren Buffet, doch weitaus weniger bekannt), um langfristige Synergien zu heben. Die Unternehmen werden strikt ökonomisch ausgerichtet, weshalb Danaher auch kontrovers diskutiert wird. Die langfristige Wertentwicklung übertrifft den S&P 500 und sogar Berkshire Hathaway: Auf 20 Jahre liegt die Outperformance gute 7x bzw. 4x höher.