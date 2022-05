Open-E zertifiziert die neuen Intel® Optane(TM) P5800X und P1600X SSDs

Marietta, Ga. (ots/PRNewswire) - Open-E, ein internationaler Anbieter von

Datenspeichersoftware, hat die Zertifizierung mehrerer neuer Optane(TM) SSDs von

Intel angekündigt. Bei den erwähnten Festplatten handelt es sich um die Intel®

Optane(TM) P5800X Intel® und die Optane(TM) P1600X.



Open-E hat sowohl die 58-GB- als auch die 118-GB-Variante von Intel's Optane

P1600X Serie getestet. Die Intel Optane P5800X wurde in drei Größen getestet:

die 400GB, 800GB und 1,6TB Versionen.





Zu den Vorteilen der Intel Optane-Technologie gehören eine höhereSpeicherdichte, vergrößerte Kapazitäten, geringere Latenzen und eine höhereLebensdauer, was sie zu einer perfekten Lösung für Speicherarchitekturen vonEnterprise-Unternehmen macht.Die Intel® Optane(TM) P5800X SSDs-Serie ist ein neues Hochleistungs-SSD-Set, dasdie Leistung von Datenspeicher-Setups garantiert steigern wird, wenn es alsCache verwendet wird. Angesichts ihrer Größe, Lebensdauer und Leistung empfiehltOpen-E die 400-GB-Version als Schreibcache, gerade in Kombination mitFestplatten. Die 800-GB- und 1,6-TB-Versionen eignen sich perfekt als Lesecache.Die Intel® Optane(TM) P1600X wurde ebenfalls zertifiziert und kann aufgrundseiner Größe, Haltbarkeit und Leistung als Bootmedium in hochleistungsfähigenDatenspeicher-Setups empfohlen werden.Dank leistungsstarker Intel® Optane(TM) SSDs und einer ZFS-basiertenDatenspeicherlösung wie Open-E JovianDSS ist es jetzt möglich,Speicherarchitekturen einzusetzen, die speziell auf das Unternehmen und dasBudget zugeschnitten sind.Weitere Informationen finden Sie im Solution Brief von Intel und Open-E:http://www.open-e.com/r/ur4f/"Wir haben schon immer eng mit Intel zusammengearbeitet, um sicherzustellen,dass unsere Lösungen so zuverlässig und leistungsfähig wie möglich sind. Dieseneuen SSDs zeigen, wie weit die Intel-Ingenieure die Technologie entwickelthaben, und wir freuen uns darauf zu sehen, wie wir sie in unserenSpitzenlösungen einsetzen können", sagte Krzysztof Franek, CEO von Open-E.Über Open-E, Inc.Open-E, gegründet 1998, ist ein etablierter Entwickler von IP-basierterSpeicherverwaltungssoftware. Das Vorzeigeprodukt Open-E JovianDSS ist einerobuste, preisgekrönte Speicheranwendung, die hervorragende Kompatibilität mitIndustriestandards bietet. Es ist auch am einfachsten zu benutzen und zuverwalten. Darüber hinaus ist es eine der stabilsten Lösungen auf dem Markt undunangefochtener Preis-Leistungs-Führer. Dank seines guten Rufs, seiner Erfahrungund seiner Zuverlässigkeit ist Open-E der Technologiepartner der Wahl fürbranchenführende IT-Unternehmen. Open-E verfügt über 37.000 Installationenweltweit. Es hat zahlreiche Auszeichnungen und Anerkennungen der Brancheerhalten. Es bietet auch Open-E DSS V7. Weitere Informationen über Open-E, seineProdukte und Partner finden Sie unter http://www.open-e.com/ .Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1507743/Open_E_Logo.jpgmailto:pawel.brzezek@open-e.comKontakt:Pawel BrzezekOpen-E, Inc.+49 (89) 800-777-18mailto:pawel.brzezek@open-e.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/163272/5230171OTS: Open-E