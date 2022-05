Die auf Financial Services fokussierte Strategie-, Management- und IT-Beratung zeb blickt trotz schwieriger Marktumstände optimistisch in die Zukunft und zeigt sich zuversichtlich, auch im laufenden Geschäftsjahr 2022 eine deutliche Weiterentwicklung ihres Beratungsgeschäfts mit Banken, Versicherern und sonstigen Dienstleistern der Branche zu erreichen. Wie die Unternehmensberatung mit Gründungssitz in Münster, die in diesem Jahr auf ihr 30jähriges Bestehen blickt, jetzt mitteilte, hat sich das Unternehmen in den letzten Jahren konsequent auf die Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit (ESG), Transformation und Regulatorik ausgerichtet und damit die Weiterentwicklung in Beratungsfeldern der Zukunft eng an der Seite von Kunden, Kooperationspartnern und Aufsichtsbehörden gezielt vorangetrieben. Gleichzeitig hat zeb seine Position als einziges, ausschließlich auf die Finanz- und Versicherungswirtschaft spezialisiertes größeres Beratungsunternehmen in Europa gestärkt und ausgebaut.

Dr. Markus Thiesmeyer , Managing Director von zeb, sagt: "Seit 1992 hat sich zeb kontinuierlich weiterentwickelt. Wir haben unseren Kunden in schwierigen wie in guten Zeiten Hilfestellung, Orientierung und Perspektiven geben können. Und wir haben unseren Anspruch, als Partner der Veränderer Taktgeber für die Zukunftsfähigkeit der Finanz- und Versicherungsbranche zu sein, nach Ansicht vieler Experten und Marktbeobachter immer wieder eindrucksvoll bestätigt und eingelöst. Mein Dank für 30 Jahre zeb geht an unsere zahlreichen treuen Kunden, die vielen langjährigen Mitarbeitenden an unseren Standorten in Europa und dem Partnerkreis. Gemeinsam werden wir unseren Erfolgsweg auch in Zukunft fortsetzen."



Managing Director Dr. Markus Thiesmeyer ist seit 1995 im Unternehmen und seit 2022 Partner von zeb. Er hat die Geschäftsführung zu Beginn des vergangenen Jahres von Prof. Dr. Stefan Kirmße übernommen und führt zeb gemeinsam mit einem fünfköpfigen Managementteam. Insgesamt umfasst der Führungskreis der Strategie- und Managementberatung aktuell 61 Partnerinnen und Partner. Das Unternehmen will mit seinen traditionellen Schwerpunkten Strategie-, IT- und Transformationsberatung nicht nur in seinen Kernmärkten Deutschland, Österreich und der Schweiz wachsen. Daneben hat zeb sein Beratungs- und Kompetenzprofil in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt internationalisiert. Europaweit befinden sich Büros in Amsterdam, Kiew, Kopenhagen, London, Luxemburg, Mailand, Oslo, Stockholm, Warschau, Wien und Zürich. In Deutschland unterhält zeb Standorte in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München und Münster (Stammsitz).