Mit der Pflichtmeldung an die Securities and Exchange Commission (SEC) wurden die Käufe und Verkäufe des Daily Journal Corporation Depot im ersten Quartal 2022 im 13F Formular offengelegt. Das Portfolio wurde von Charlie Munger verwaltet, der Vorstandsvorsitzender der Daily Journal Corporation war, aber immer noch der eigentliche Spiritus Rector hinter den Investmententscheidungen des Medien- und Software-Hauses Daily Journal Corp. ist. Im letzten Quartal bewegte Munger nur wenig in seinem Depot. Die Details dürften aber trotzdem für jeden Börsianer spannend sein.



Überblick über die größten Positionen in Mungers Depot:

Der südkoreanische Stahlkonzern Posco ist auf Platz fünf in Mungers Depot. Munger hielt wie bereits im Vorquartal 9.745 Posco-Aktien. Keine Veränderung. Posco-Aktien sind seit dem vierten Quartal 2013 im Depot von Charlie Munger.



Auf Platz vier in Mungers Portfolio befindet sich das US-amerikanische Finanzunternehmen U.S. Bancorp. Munger hielt wie bereits im Vorquartal 140.000 Aktien von U.S. Bancorp, das entspricht einem Depot-Anteil von 3,5 Prozent. Munger veränderte nichts an dieser Position.



Achtung, Alibaba! Der Amazon-Konkurrent Alibaba steht an dritter Stelle in Mungers Depot. Doch Munger reduzierte einen ganzen Batzen an Alibaba-Aktien. Der Berkshire Hathaway-Vize-Präsident verkaufte 302.060 Stück. Er hält noch 300.000 Aktien.

Auf Platz zwei in Mungers Portfolio: das US-Finanzunternehmen Wells Fargo. Wie im Vorquartal hält Munger 1.591.800 Wells-Fargo-Aktien.

Die Bank of America ist Spitzenreiter im Depot von Mungers Daily Journal Corp. Die Zahl der Anteilsscheine blieb unverändert: 2.300.000 Aktien der US-amerikanischen Großbank.



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion