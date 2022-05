KfW-ifo-Fachkräftebarometer Fachkräftemangel nimmt trotz Pandemie und Ukraine-Krieg weiter leicht zu

Frankfurt am Main (ots) -



- 44 % der Unternehmen beklagen im April eine Beeinträchtigung der

Geschäftstätigkeit aufgrund von fehlendem Fachpersonal

- Dienstleistungssektor am stärksten betroffen, Mangel im Verarbeitenden Gewerbe

so hoch wie seit 30 Jahren nicht

- Neue Befragung von KfW Research: Hälfte der 18-67-Jährigen in Deutschland für

mehr Fachkräftezuwanderung



Trotz krisen- und kriegsbedingt unsicherer Wirtschaftsaussichten nimmt der

Fachkräftemangel in Deutschland weiter leicht zu: Im April 2022 gaben 44 % der

Unternehmen im KfW-ifo-Fachkräftebarometer an, durch fehlende Fachkräfte in

ihrer Geschäftstätigkeit behindert zu sein (Oktober 2021: 43 %). Damit erreicht

der Fachkräftemangel einen neuen bisherigen Höhepunkt. Insgesamt sind große

Unternehmen mit 45 % etwas häufiger betroffen als kleine und mittlere (43 %).