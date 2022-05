CEO Evan Spiegel sprach in einem Schreiben an die Securities and Exchange Commission davon, dass das Unternehmen seine eigenen Ziele für Umsatz und bereinigten Gewinn im laufenden Quartal verfehlen werde. Noch im April erwartete der Tech-Konzern ein Umsatzwachstum zwischen 20 und 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zudem sagte er einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zwischen null und 50 Millionen US-Dollar voraus.