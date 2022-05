Certified Security Operations Center GmbH weitet Geschäftstätigkeit aus

Bornheim (ots) - Die Certified Security Operations Center GmbH wurde Anfang 2021

als Joint Venture der TÜV TRUST IT GmbH Unternehmensgruppe TÜV AUSTRIA und der

dhpg IT-Services GmbH neu formiert und beschäftigt seitdem an seinem Hauptsitz

im rheinischen Bornheim ein Team aus erfahrenen und hochqualifizierten Experten

im Bereich der Cybersecurity. Um den bereits umfangreichen Service weiter

auszubauen, agiert das Unternehmen nun zusätzlich von zwei neuen Standorten in

Berlin und Hannover, wo Mitarbeitern und Kunden jeweils ein vollwertiger

Leitstellenbereich als Security Operations Center (SOC) zur Verfügung stehen

wird. Das SOC as a Service bildet standortübergreifend die Kerndienstleistung

der Certified Security Operations Center GmbH und bietet eine

Rund-um-die-Uhr-Überwachung der IT-Systeme angeschlossener Kunden. Dabei bedient

sich das Unternehmen einer effektiven Kombination aus Sensortechnik und Know-how

des spezialisierten Expertenteams: Relevante Ereignisse werden vom System

erkannt und durch die Mitarbeiter individuell ausgewertet, bevor nötige

Gegenmaßnahmen ergriffen werden.



Noch mehr Service für einen umfassenden Schutz vor Cyberangriffen





Bei akuten Bedrohungen ist die Interaktion mit den Kunden erforderlich. Dieseschätzen jedoch nicht nur im Ernstfall den persönlichen Kontakt mit den SecurityExperten. "Wir stehen im ständigen Austausch mit unseren Kunden, beziehen dieseauch in die Weiterentwicklung unserer Services ein und haben daher immer imBlick, wo die Bedürfnisse auf Kundenseite liegen", erklärt GeschäftsführerStefan Möller. Und weiter: "Das 24/7-Konzept ist für uns ein zentraler Service,den wir an unserem neuen Standort in Berlin ausgeweitet haben. Hier stehtunseren Kunden nicht nur die Rund-um-die-Uhr-Überwachung ihrer Systeme durchunser SOC zur Verfügung. Auch unsere Mitarbeiter werden dort 24 Stunden am Tagerreichbar sein." Mit der steigenden Mitarbeiterzahl und größerer regionalerPräsenz verspricht sich das Unternehmen, die wachsenden Anforderungen seinerKunden noch umfassender zu bedienen. Der neue Standort in Hannover wurde demnachbewusst gewählt. Denn auch die zur TÜV AUSTRIA Gruppe gehörige CIPHRON GmbH isthier ansässig. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung sind die Spezialisten derCIPHRON GmbH für die Absicherung komplexer und kritischer IT-Infrastrukturen einoptimaler Partner, um die Services der Certified Security Operations Center GmbHweiter auszubauen. "Wir als Certified Security Operations Center GmbH stehen füreinen nachhaltigen Schutz vor Cyberangriffen und unsere erste Prämisse bestehtdarin, diesen weiterhin aufrechtzuerhalten. Da heißt es, am Ball bleiben. Mitder personellen Aufstockung, der damit verbundenen Erweiterung unseresPortfolios um eine 24-Stunden-Erreichbarkeit von Berlin aus und der CIPHRON GmbHals starker Partner am Standort Hannover machen wir einen weiteren wichtigenEntwicklungsschritt und demonstrieren, dass es bei uns keinen Stillstand gebenwird", resümiert der Geschäftsführer.Über die Certified Security Operations Center GmbHDie Certified Security Operations Center GmbH ist ein Joint Venture der TÜVTRUST IT GmbH Unternehmensgruppe TÜV AUSTRIA und der dhpg IT-Services GmbH.Dabei ergänzen sich die TÜV TRUST IT als unabhängige TÜV-Gesellschaft undBerater für Informationssicherheit und die dhpg IT-Services als kompetenterPartner für vertrauliche und schützenswerte Daten optimal und ermöglichen derCertified Security Operations Center GmbH so ein breites Spektrum an Leistungenim Bereich IT- und Cybersecurity, die insbesondere auf die individuellenBedürfnisse und Anforderungen mittelständischer Unternehmen abgestimmt sind. DasAngebot des Joint Ventures umfasst unterschiedliche Komponenten und Services derManaged Security, die unabhängig voneinander genutzt werden können. Neben demSOC as a Service gehören unter anderem auch Trainings oder Penetrationstests zumPortfolio.https://www.csoc.de/Pressekontakt:Stefan EggerstedtNetwork Business DevelopmentE-Mail: eggerstedt@networkbd.deTelefon: 0177 7000 330Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/163273/5230245OTS: Certified Security Operations Center