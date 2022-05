Hausbanken verschenken Chancen im digitalen Vertrieb / Bain-Befragung zur Kundenloyalität im Retail-Banking

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) -- Mehr als 90 Prozent aller Routineinteraktionen laufen bei Filial- undDirektbanken mittlerweile über Online- und Mobile-Banking- Lediglich der Hälfte der Kundschaft gelingt aber gleich beim ersten Versuchder digitale Kauf eines Finanzprodukts- Bei der Hausbank wird im Schnitt nur noch jedes zweite Finanzprodukt gehalten- Kreditinstitute müssen digitale Abschlussprozesse vereinfachen,maßgeschneiderte Angebote unterbreiten und neue Geschäftsfelder angehenÜber 90 Prozent aller Routineinteraktionen - von der Kontoabfrage bis zurÜberweisung - erfolgen bei Deutschlands Retail-Banken mittlerweile über digitaleKanäle. Noch aber müssen die Kreditinstitute im Vertrieb nachlegen, um mittelsDigitalisierung die Erträge zu steigern. So ist der Anteil der Kundinnen undKunden, die bei ihrer Hausbank gleich im ersten Anlauf digital ein zusätzlichesProdukt wie ein Wertpapier oder eine Kreditkarte erwerben, noch deutlichausbaufähig. Vielen gelingt dies erst nach mehreren Versuchen oder mitHilfestellung von Kontaktcentern und Filialen - oder aber gar nicht (Abbildung).In der Folge sinkt die Loyalität spürbar, die Wechselbereitschaft steigt. Dassind Ergebnisse einer Befragung, die die internationale UnternehmensberatungBain & Company bei rund 7.100 Kundinnen und Kunden größerer Banken inDeutschland durchgeführt hat.Einfachheit und Schnelligkeit gefragt"Nur mit einer durchgängig überzeugenden Leistung auch im digitalen Vertriebkönnen Banken die Kundenloyalität steigern und sich im Wettbewerb behaupten",stellt Dr. Nikola Glusac, Bain-Partner und Leiter der Praxisgruppe Banken in derDACH-Region, fest. "Sind die Kundinnen und Kunden zufrieden, kaufen sie mehrProdukte, bleiben ihrem Institut länger treu und empfehlen es häufiger weiter."Und je überzeugender Kreditinstitute in digitalen Kanälen agierten, desto höhersei ihre mit dem Net Promoter ScoreSM (NPS®) messbare Kundenloyalität. Derzeitprofitieren insbesondere die Direktbanken von diesem NPS-Mechanismus. Zwar habenauch sie gelegentlich mit Defiziten beim Abschluss zu kämpfen, doch liegen ihreLoyalitätswerte seit Jahren über denen anderer Institutsgruppen.Während der digitale Vertrieb bei Direktbanken von Beginn an Bestandteil desGeschäftsmodells gewesen ist, sind die Herausforderungen für die etabliertenInstitute diesbezüglich noch immer groß. "Kundinnen und Kunden achten bei derNutzung digitaler Kanäle vor allem auf Einfachheit und Schnelligkeit", erklärtBain-Partnerin und Branchenexpertin Stefanie Jacobsen.Stiller Abwanderung proaktiv entgegenwirkenGefordert sind Kreditinstitute noch in anderer Hinsicht. Immer häufiger