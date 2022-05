BVR zur Geldvermögensbildung Aufschwung des Wertpapiersparens dürfte sich fortsetzen

Berlin (ots) - Nach Ansicht des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und

Raiffeisenbanken (BVR) dürften die Mittelzuflüsse beim Wertpapiersparen in

diesem Jahr hoch bleiben, wenngleich der Rekordwert vom vergangenen Jahr nicht

wieder erreicht werden dürfte. Das Anlageumfeld habe sich durch den

Ukrainekrieg, die anhaltend hohe Inflation und die anstehende geldpolitische

Zinswende geändert. Aktien und Investmentfonds bleiben aber weiterhin für die

längerfristige Geldanlage attraktiv. BVR-Vorstandsmitglied Dr. Andreas Martin:

"Aktien und Investmentfonds bieten gegenwärtig einen besseren Schutz vor

Inflation als festverzinsliche Geldanlagen. Die von der Geldpolitik in Aussicht

gestellte Zinswende dürfte aber perspektivisch auch Bankeinlagen und das

Versicherungssparen wieder attraktiver machen."



Im Jahr 2021 bildeten die privaten Haushalte in Deutschland Geldvermögen in Höhe

von 378,4 Milliarden Euro. Diese historisch hohe Summe wurde wie im Vorjahr von

den Konsumeinschränkungen durch die Coronamaßnahmen getrieben. 134,7 Milliarden

Euro der Summe flossen in Wertpapiere, zu denen Aktien, Investmentfonds,

Anteilsrechte und Rentenwerte gehören; nach 53 Milliarden Euro 2019 und 88,1

Milliarden 2020. Auf das Wertpapiersparen entfielen 2021 damit 35,6 Prozent des

neu gebildeten Geldvermögens der privaten Haushalte. 94,9 Milliarden Euro

beziehungsweise 25,1 Prozent flossen in Versicherungen und 146,8 Milliarden

beziehungsweise 38,8 Prozent wurden als Bankeinlagen angelegt.