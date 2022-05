Generation 50Plus handelt im Alltag besonders nachhaltig / Jüngere sind dafür eher bereit, höhere Kosten für nachhaltige Finanzprodukte zu tragen

Nürnberg (ots) - Achtsamer Konsum gegen den Klimawandel: Mehr als zwei Drittel

der Deutschen sehen beim Schutz von Klima und Umwelt vor allem die Verbraucher

in der Pflicht. Sie sind der Meinung, dass es essentiell sei, den eigenen Konsum

ökologischer und sozialer zu gestalten. Das gilt besonders für die 50- bis

79-Jährigen. Während 74 Prozent von ihnen dieser Ansicht sind, trifft das nur

auf 61 Prozent der unter 30-Jährigen zu. Demgegenüber sinkt jedoch die

Bereitschaft, für ein nachhaltiges Bankprodukt höhere Kosten bzw. weniger

Rendite hinzunehmen, je älter die Menschen sind. Dies sind Ergebnisse der

bevölkerungsrepräsentativen Studie "TeamBank-Liquiditätsbarometer", für die mehr

als 3.000 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger befragt wurden.



Energie sparen und Plastikmüll vermeiden - das Credo der Älteren





Deutsche ab 50 Jahren konsumieren im Alltag besonders nachhaltig. 78 Prozent vonihnen kaufen Lebensmittel bedarfsgerecht ein, 71 Prozent sparen Wasser sowieHeizenergie und 66 Prozent vermeiden Plastikmüll. Zudem verzichtenüberdurchschnittlich viele der Generation 50Plus (41 Prozent) auf Flugreisen undfahren stattdessen eher Bahn. In der Altersgruppe unter 30 Jahren ist all diesdeutlich weniger verbreitet. So geben nur knapp drei von zehn der 18- bis29-Jährigen an, auf Flüge zu verzichten. Dafür nutzt diese Generation wiederumüberdurchschnittlich oft öffentliche Verkehrsmittel im Alltag: Während es imBundesschnitt 24 Prozent sind, sind es von den unter 30-Jährigen ganze 33Prozent.Die Jüngeren sind auch eher bereit, für Nachhaltigkeit einen höheren Preis zubezahlen. 61 Prozent von ihnen würden für ökologisch-soziale Produkte mehr Geldausgeben. Von der Generation 50Plus sind dies nur noch 47 Prozent.Grün denken in Sachen Finanzprodukte vor allem die JüngerenWenn es um nachhaltige Anlagemöglichkeiten geht, so sind es vor allem die unter30-Jährigen, die bereit sind, für ein ökologisch-soziales Bankprodukt höhereKosten zu tragen oder eine geringere Rendite in Kauf zu nehmen. 43 Prozent vonihnen würden dies tun. Das sind 18 Prozentpunkte mehr als in der Altersgruppe ab50 Jahren und elf Prozentpunkte mehr als der Bundesschnitt."Die Nachhaltigkeit hat schon lange Einzug in unsere unternehmerische DNAgehalten. Unserem Geschäftsmodell liegt ein starker Nachhaltigkeitsgedankezugrunde. Dieser kommt insbesondere über unsere ausgeprägteFairness-Orientierung und unserem Unternehmenswert "Wir sind ehrbare Kaufleute"zum Ausdruck", sagt Frank Mühlbauer, Vorstandsvorsitzender der TeamBank AG.Generell erwarten die Deutschen immer mehr von Banken, dass sie ihreökologisch-sozialen Bemühungen offenlegen. 56 Prozent der Deutschen misstrauenGeldinstituten, die das nicht tun. Das sind sieben Prozentpunkte mehr als imVorjahr.Eine Infografik zur Studie steht unter https://www.teambank.de/medien/presse/zur Verfügung.Hintergrundinformationen:Die Studie "TeamBank-Liquiditätsbarometer" untersucht seit dem Jahr 2013Liquidität und Konsumverhalten der deutschen Bevölkerung. Im Januar 2022befragte das Marktforschungsinstitut YouGov im Auftrag der TeamBank AG 3.131Personen im Alter zwischen 18 bis 79 Jahren online. Erneut erhoben wurden dieEinschätzungen zur derzeitigen und künftigen finanziellen Situation nach einemMonat Krieg in der Ukraine im März 2022.Kurzprofil:Die TeamBank AG ist mit dem Ratenkredit easyCredit in Deutschland, bzw. derfaire Credit in Österreich und dem medienbruchfreien Bezahlverfahren ratenkaufby easyCredit das Kompetenzzentrum für modernes Liquiditätsmanagement derGenossenschaftsbanken. Die Vernetzung innovativer Produkte und Services bietetKundinnen und Kunden vollständig digitale Lösungen und damit überall und zujeder Zeit Zugang zu Liquidität. "Wir machen es einfach" heißt es bei derTeamBank und symbolisiert die besondere Unternehmenskultur, die die Bank bereitsseit vielen Jahren als attraktiven und mehrfach prämierten Arbeitgeberauszeichnet.