Ford testet Geofencing-Technologie zur automatischen Einhaltung der Geschwindigkeit etwa in Tempo-30-Zonen

Köln (ots) -- Dank Geofencing können Ortsbereiche bestimmt werden, in denen zum Beispiellangsameres Fahren erforderlich ist. Dort lassen sich die Fahrzeuge ausSicherheitsgründen automatisch abbremsen- Geschwindigkeit ist ein Schlüsselfaktor in fast jeder Unfallstatistik. DieNutzung von Geofencing könnte in Tempo-30-Zonen die Risiken für alleVerkehrsteilnehmer reduzieren- Ford testet die Geofencing-Technologie derzeit in Köln. Zum Einsatz kommenzwei speziell ausgerüstete vollelektrische E-Transit- Geofencing könnte künftig in Nutzfahrzeugen und Pkw von Ford zum EinsatzkommenIn Europa sind je nach Land bis zu 29 Prozent der Verkehrstoten Fußgänger undRadfahrer1. Tempo-30-Zonen gelten daher als eine der wichtigsten Maßnahmen, umin städtischen Gebieten das Unfallrisiko speziell für Fußgänger und Radfahrer zuverringern, da den Autofahrern in gefährlichen Situationen mehr Zeit zumReagieren bleibt und die potenzielle Aufprallgeschwindigkeit geringer ist2. Fordtestet daher derzeit zum Beispiel in Köln vernetzte Fahrzeuge mitGeofencing-Technologie - das ist eine Methode zur digitalen Ortsbestimmung, dieeines Tages viele Verkehrsschilder überflüssig machen könnte. Das sogenannteGeofencing Speed Limit Control-System3 von Ford könnte künftig nicht nur dieStraßen sicherer machen, sondern auch den Autofahrern helfen, mögliche Bußgelderfür versehentliche Geschwindigkeitsüberschreitungen zu vermeiden4.Dies ist der Link auf ein entsprechendes Video: https://youtu.be/36wVQGISZVUWas ist Geofencing?Mit Geofencing - ein englisches Kunstwort aus geographic ("geographisch") undfence ("Zaun") - wird das automatisierte Auslösen einer Aktion durch dasÜberschreiten einer geo-lokalisierten Begrenzung bezeichnet. In den meistenFällen handelt es sich um eine geografisch definierbare, geschlossene Fläche, sodass zwischen "innerhalb der Fläche" und "außerhalb der Fläche" unterschiedenwerden kann. So kann beim Eintritt in die Begrenzung - zum Beispiel beimEinfahren in eine Tempo 30-Zone - oder beim Austritt aus dieser Begrenzung eineBenachrichtigung ausgelöst werden. Das beobachtete Objekt, in diesem Falle dasFahrzeug, muss vernetzt sein, das heißt. es muss in regelmäßigen Abständen seinegenaue Position senden oder die Abfrage seiner Position von außen ermöglichen.Diese Ortsbestimmung kann über das Mobilfunksystem auf Funkzellenebene oderkoordinatenbezogen über GPS erfolgen."Die Geofencing-Technologie hat nachweislich das Potenzial, das täglicheAutofahren einfacher und sicherer zu machen - zum Nutzen aller, nicht nur derPerson hinter dem Steuer", sagt Michael Huynh, Manager, City Engagement Germany,