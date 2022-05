Düsseldorf (ots) - Die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen birgt eine

42 Mrd. Euro-Chance - pro Jahr. Das entspricht rund 12% der gesamten jährlichen

Gesundheits- und Versorgungskosten von zuletzt 343 Mrd. Euro. Durch den Einsatz

digitaler Technologien können Versorgungsqualität und Kosteneffizienz erhöht und

gleichzeitig Behandlung und Betreuung von Patienten sowie die Arbeitssituation

des Personals im Gesundheitswesen verbessert werden. Das größte Potenzial bieten

dabei die elektronische Patientenakte (ePA), Online Interaktionen und

-Terminvereinbarungen zwischen Arzt und Patient sowie die Fernüberwachung und

-unterstützung von chronisch Erkrankten. Dies sind die zentralen Ergebnisse

einer neuen Studie von McKinsey & Company mit dem Titel "Digitalisierung im

Gesundheitswesen: die 42-Miliarden-Euro-Chance für Deutschland".



"Richtig eingesetzt kann die Digitalisierung im Gesundheitsbereich massiven

Nutzen stiften. Wir reden von einer 42-Milliarden-Euro-Chance, von der alle im

Gesundheitswesen profitieren könnten", sagte McKinsey-Partner Stefan Biesdorf,

Co-Autor der Studie, bei der Vorstellung der Ergebnisse am Dienstag in einer

Online-Präsentation vor Journalisten.





"Das Potenzial der Digitalisierung im Gesundheitswesen hat sich innerhalb vonvier Jahren um rund 8 Mrd. Euro oder 24% erhöht", erläuterte McKinsey JuniorPartnerin Kristin Tuot, ebenfalls Co-Autorin der Studie, das aktuelle Ergebnis.Sie verwies dabei auf die Vorgängerstudie von 2018, für die McKinsey erstmalsauf Basis von mehr als 500 internationalen Forschungsdokumenten das finanziellePotenzial von 26 verfügbaren digitalen Gesundheitstechnologien in Deutschlandauf 34 Mrd. Euro beziffert hatte. "Davon wurden in den vergangenen Jahren nurrund 1,4 Mrd. Euro realisiert", stellte Kristin Tuot fest. Das seien zwar erste,aber noch keine einschneidenden Erfolge. Zudem sei das Potenzial angesichtsweiter steigender Gesundheitsausgaben und der dynamischen Entwicklung derDigitalisierung seither gestiegen. So habe sich beispielsweise durch dieCorona-Pandemie gezeigt, dass einige Technologien wie z.B. Online-Sprechstundenund -Terminvergaben einen erheblich größeren Nutzen hätten als 2018 vermutet.Digitalisierung der Patientendaten bringt den größten NutzenFür die Studie hat McKinsey das Nutzenpotenzial von 26 digitalenGesundheitstechnologien analysiert und in sechs Lösungskategorienzusammengefasst:(1) Online-Interaktionen , z.B. durch Telekonsultation oder Fernüberwachung undManagment chronisch Erkrankter. Diese Lösungen reduzieren vor allem denZeitaufwand bei Patienten und Ärzteschaft.: 12,0 Mrd. Euro (2018: 8,9 Mrd. Euro)(2) Umstellung auf papierlose Datenverarbeitung , z.B. durch die eletronische