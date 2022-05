Smart, gesund und öko Zur Interzoo 2022 zeigt sich die internationale Heimtierbranche am Puls der Zeit

Wiesbaden/Nürnberg (ots) - Digitalisierung, Premiumprodukte, Nachhaltigkeit: Die

wachsenden Trends der letzten Jahre erreichen neue Qualitäten und große Vielfalt

im Produktangebot der Hersteller. Auf der Interzoo 2022, der Weltleitmesse der

Heimtierbranche, präsentieren etablierte Marken und Start-ups auf rund 105.000

Quadratmeter Brutto-Ausstellungsfläche knapp 4.000 Neuheiten und Highlights für

Hunde, Katzen, Kleinsäuger, Ziervögel, Fische, Terrarientiere, Pferde und Tiere

im Garten. Die Veranstalterin Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe

(WZF) bringt zusätzlich erstmals mit der Fresh Ideas Stage eine Bühne für

Innovationen an den Start.



Der aktuelle Lebensstil mit vermehrtem Aufenthalt im Homeoffice und Besinnung

auf die eigene Gesundheit hat auch deutliche Auswirkungen auf den

Heimtierbedarfsmarkt. Die Gesundheit der Heimtiere rückt noch stärker in den

Fokus, und auch der Nachhaltigkeitsgedanke spielt bei Zutaten und Verpackung

eine immer wichtigere Rolle. So gibt es viele neue Futtermittel mit

außergewöhnlichen Rezepturen, die wissenschaftliche Erkenntnisse mit

Nachhaltigkeit und Tiergesundheit kombinieren. Die Pflegeartikel und digitalen

Angebote entwickeln sich zusätzlich rasant weiter.