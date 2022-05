Interzoo 2022 versammelt die internationale Heimtierbranche in Nürnberg

Wiesbaden/Nürnberg (ots) - Nach vier Jahren wieder vor Ort in Nürnberg: Die

Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe WZF kann als Veranstalterin

der Leitmesse für die internationale Heimtierbranche Interzoo zur diesjährigen

Ausgabe erneut eine hohe Beteiligung aus aller Welt verzeichnen: Vom 24. bis 27.

Mai nehmen über 1.300 Aussteller aus mehr als 60 Ländern an der Präsenzmesse in

Nürnberg teil und freuen sich auf Besucher aus 110 Ländern.



Mit 276 Ausstellern kommt der größte Anteil der ausstellenden Unternehmen aus

Deutschland, gefolgt von Italien mit 120 Ausstellern, Großbritannien mit 101,

den USA mit 73, den Niederlanden mit 72 und vielen weiteren Ländern aus allen

Kontinenten (Stand 10.05.2022). Damit liegt die Interzoo auch nach vier Jahren

pandemiebedingter Pause wieder auf einem hohen internationalen Niveau. Das

Messegeschehen verteilt sich auf 12 Hallen und bietet diesmal drei Eingänge, ein

volles Rahmenprogramm sowie digitale Unterstützung der Messeplanung und -nutzung

über die neue Interzoo App.