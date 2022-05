Vermögensbaum von Otis Klöber - Als Privatanleger mit Erfahrungen an die Börse? (FOTO)

Berlin (ots) - Der Managingpartner Otis Klöber von der INX InvestingExperts GmbH

bietet sowohl Investoren als auch Privatanlegern eine gesunde Basis zur

erfolgreichen Kapitalanlage. Dies ist vor allem für Einsteiger interessant, da

sie sämtliche Grundlagen vermittelt bekommen, die für ein erfolgreiches

Anlage-Portfolio zwingend erforderlich sind.



Die Produktpalette der INX GmbH beinhaltet Themen wie Investing, Immobilien,

Trading sowie Steuern und Kryptos. Dieses Mindset auf höchstem Niveau ermöglicht

der deutschsprachigen Community einen Einblick in alle relevanten Themen rund um

den privaten Vermögensaufbau. Das kostenlose E-Book "Der Vermögensbaum" spiegelt

die langjährige Erfahrung Klöbers und die Chancen der Privatanleger deutlich

wider.





"Der Vermögensbaum" - Hält das E-Book von Managingpartner Otis Klöber, was esverspricht?Otis Klöber, der Gründer und Cheftrader der INX InvestingExperts GmbH gewann2016 gegen 400 Konkurrenten den mit 50.000 Euro dotierten DAC Trading Award.Seitdem gibt der erfolgreiche Managingpartner seine Anlagestrategien inzahlreichen Webinaren und Coachings an interessierte Privatanleger weiter.In seinem kostenlosen Buch "Der Vermögensbaum" erläutert er die fünfgrundlegenden Einkommensarten und gibt wertvolle Tipps, um diese optimalmiteinander kombinieren zu können. Dem Leser des E-Book's werden demnachsämtliche Kenntnisse vermittelt, die zur individuellen Kapitalanlage benötigtwerden. Die INX GmbH für privaten Vermögensaufbau verfolgt das Ziel, ihrenAnlegern die Fähigkeit zur eigenen Vermögensverwaltung zu übermitteln.Konkret geht es darum, mit etwa 15 bis 30 Minuten Zeitaufwand pro Tag die eigenefinanzielle Unabhängigkeit ermöglicht zu bekommen. Dabei lautet das einfache,aber äußerst wirksame Motto "Learning by Doing". Dies geschieht, indem zunächstmithilfe eines Demo-Kontos - jedoch unter realen Bedingungen - getestet wird,welche Auswirkungen die einzelnen Handlungen in der Realität haben würden.Diese Erfahrungen werden erst anschließend im eigenen Depot repliziert. Dabeiwird das Ziel verfolgt, die erlernten Konzepte und Strategien sowohl kurz- alsauch langfristig für den eigenen Vermögensaufbau einsetzen zu können. Dabei gehtes um sämtliche Sachwerte wie ETFs, Rohstoffe, Aktien und Immobilien sowiestrukturierte Anlagen wie Kryptowährungen oder Zertifikate.Welche Anlagemöglichkeiten verspricht das Konzept des Vermögensbaums?Im eBook "Vermögensbaum" erläutert Otis Klöber kostenlos, mit welchen fünfEinkommensarten der Vermögensaufbau gestartet beziehungsweise fortgesetzt werden