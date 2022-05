Die Digitalisierung forciert die Low-Code-Entwicklung (FOTO)

München (ots) - Die Digitalisierung und auch der Fachkräftemangel haben die

Nachfrage nach No-Code- und Low-Code-Entwicklungsmodellen massiv befeuert. Beide

Ansätze zielen auf kürzere Entwicklungszyklen ab. Vor allem Low-Code-Plattformen

gewinnen an Bedeutung. Was sie konkret bieten sollten, zeigt der

IT-Dienstleister Consol auf.



Sowohl No-Code- als auch Low-Code-Plattformen fungieren als eine Art Baukasten

für die Software-Entwicklung. Sie unterstützen die einfache Modellierung der

Businesslogik beziehungsweise der Prozesse, Datenmodelle und Benutzeroberfläche.

Beide Lösungen bieten grafische Benutzeroberflächen und Editiertools, sodass

Nutzer Anpassungen an Anwendungen per "Drag and Drop" durchführen können.