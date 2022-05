Mit großer Anspannung dürften die Marktakteure der anstehenden Zahlenveröffentlichung von Nvidia entgegensehen. Das Unternehmen hat die Veröffentlichung der aktuellen Quartalsergebnisse für den morgigen Mittwoch (25.05.) angekündigt.

Bereits ein flüchtiger Blick auf den unteren Chart des aus charttechnischer Sicht mittlerweile angezählten Highflyers offenbart – negative Überraschungen sollte es tunlichst nicht geben…



Unmittelbar vor der Zahlenveröffentlichung hat die Aktie den eminent wichtigen Unterstützungsbereich von 150 US-Dollar erreicht. Aus charttechnischer Sicht wäre ein Verbleib oberhalb von 150 US-Dollar außerordentlich wichtig, anderenfalls drohen weitere Abgaben. Sollte es zum Bruch der 150er Marke kommen, würde das markante Zwischenhoch aus dem April 2021, das die Aktie damals bei knapp 135 US-Dollar markierte, in den Fokus rücken.

Andererseits nährt ein genauerer Blick auf den Nvidia-Chart auch eine leise Hoffnung, dass die Aktie im Bereich von 150 US-Dollar einen kleinen Doppelboden ausbilden könnte. Hierzu müssen zwei Bedingungen erfüllt werden bzw. bleiben: Zum einen darf es natürlich nicht nachhaltig unter die 150 US-Dollar gehen. Zum anderen muss es zu einem signifikanten Vorstoß der Aktie über den markanten Widerstandsbereich von 175 US-Dollar kommen.

Kurzum. Im Vorfeld der Zahlen bietet sich ein spannendes Chartbild. Die Risiken auf der Unterseite überwiegen zwar, doch in Verbindung mit den 150 US-Dollar gibt es durchaus auch Hoffnung / Chancen auf einen Boden. Und so wird womöglich die Qualität des Zahlenwerks bzw. die Reaktion des Marktes auf die Zahlen richtungsweisenden Charakter haben.