In unserer letzten Kommentierung zu Qualcomm hieß es am 04.05. unter anderem „[…] Der obere Qualcomm-Chart zeigt zum einen den dynamischen Vorstoß in Richtung 150 US-Dollar, der nach den Zahlen zu beobachten war, zum anderen aber auch den Umstand, dass es für die Aktie nicht signifikant über diesen Widerstand ging. Und daran hapert es nach wie vor. Kurzum. Qualcomm konnte die starken Zahlen nicht nutzen, um daraus „charttechnisches Kapital“ zu schlagen. Hierzu müsste die Aktie deutlich über die 150 US-Dollar – idealerweise über die 160 US-Dollar - vorstoßen. Um auf der Unterseite nicht in die Bredouille zu geraten, sollten Rücksetzer auf 140 US-Dollar begrenzt bleiben. Spätestens mit einem Rücksetzer unter die 130 US-Dollar könnte es ungemütlich werden.“

In der Folgezeit schaffte es Qualcomm nicht mehr, sich gegen das schwache Marktumfeld durchzusetzen und Vorstöße auf der Oberseite zu lancieren. Das Unvermögen, Aufwärtsmomentum zu kreieren, mahnt in der aktuellen Situation zur Vorsicht, zumal die Aktie gegenwärtig eine eminent wichtige Unterstützung auf Belastbarkeit abklopft.

Nachdem es Qualcomm trotz vielversprechender Ansätze nicht gelang, die 150 US-Dollar zu überwinden, drehte die Aktie nach unten ab. Der Verlust der 140er Unterstützung machte den Weg in Richtung 130 US-Dollar frei. Noch kann Qualcomm diese Zone weitgehend verteidigen, wenngleich es bereits Rücksetzer unter die 130 US-Dollar gab und die Zone infolgedessen aufgeweicht wurde.

Kurzum. In den kommenden Tagen besteht aus charttechnischer Sicht für die Aktie die zentrale Aufgabe darin, die 130 US-Dollar erfolgreich zu verteidigen. Ein signifikanter Rücksetzer unter die 130 US-Dollar würde Qualcomm weiteres Abwärtspotential eröffnen und den Bereich des markanten Oktober-Tiefs bei 122+ US-Dollar in den Fokus rücken. Um Druck von den 130 US-Dollar zu nehmen, muss Qualcomm über die 140 US-Dollar laufen; noch besser wäre hingegen ein Vorstoß über die 150 US-Dollar.