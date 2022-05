ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer für Q3/2022 / Unternehmen wollen wieder mehr einstellen, doch der Fachkräftemangel trifft die Wirtschaft hart (FOTO)

- Der saisonbereinigte Netto-Beschäftigungsausblick für das kommende 3. Quartal

2022 liegt bei +23 und damit zehn Prozentpunkte höher als im

Vorjahreszeitraum.

- Die IT-, Technik-, Telekommunikations-, Kommunikations- und Medien-Branche

zeigt die stärkste Nachfrage nach Mitarbeitenden (+37%), der Sektor

Primärproduktion (z. B. Landwirtschaft) die schwächste Entwicklung (+12%).

- Jobsuchende finden vor allem im Frankfurter Raum (+31%) neue Stellen, während

die Einstellungsbereitschaft im Ruhrgebiet zwar ebenfalls positiv (+9%), aber

im Vergleich dazu eher zurückhaltend ausfällt.

- Händeringend gesucht und für Unternehmen schwer zu bekommen sind in

Deutschland vor allem Fachkräfte in den Bereichen IT/Daten, Personal und

Frontoffice/Kundenkontakt.



Die vom Personaldienstleister ManpowerGroup im Dreimonats-Rhythmus erhobene

weltweite Arbeitsmarkt-Studie, für die in Deutschland 1.023 Unternehmen befragt

wurden, zeigt: In der ganzen Bundesrepublik wird das Stellenangebot in den

kommenden drei Monaten branchenübergreifend deutlich wachsen. Doch auch der

Fachkräftemangel nimmt zu, was die Wirtschaft zunehmend unter Druck setzt.