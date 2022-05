Deutsche Anleihen legen zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag im Kurs gestiegen. Die trübere Stimmung an den Finanzmärkten ließ die Nachfrage nach sicheren Wertpapieren steigen. Am Mittag legte der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,17 Prozent auf 153,25 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf rund ein Prozent.

Am Montag hatten die Renditen von Bundesanleihen zugelegt, besonders deutlich in den kürzeren Laufzeiten. Auslöser waren Äußerungen aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB) gewesen: Präsidentin Christine Lagarde hatte den erwarteten Straffungskurs der Zentralbank konkretisiert, indem sie für den Spätsommer ein Ende negativer Leitzinsen in Aussicht stellte.