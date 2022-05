Stühlingen (ots) - Die Grundstoffe der neuen Wärmedämmplatte "Top32 Biomass" von

Sto bestehen zu 100 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen, gewonnen aus

organischen Abfällen der Land- und Forstwirtschaft. Dadurch sinken

CO2-Emissionen bei der Herstellung der zertifizierten Öko-Platte um rund zwei

Drittel gegenüber vergleichbaren konventionellen Platten. Die Verarbeitungs- und

Systemeigenschaften der biomassenbilanzierten Platte sind dagegen identisch mit

einer Standard-Platte aus EPS (Polystyrol). Bei Nachhaltigkeitszertifizierungen

von Gebäuden kann die CO2-Ersparnis angesetzt werden.



Gedämmte Fassaden sind Investitionen in Nachhaltigkeit, weil sie bereits nach

ein bis zwei Jahren mehr Energie eingespart haben, als für ihre Herstellung

aufgewendet wurde. Noch klimafreundlicher werden sie, wenn die Dämmstoffe auf

nachwachsenden Rohstoffen (NawaRo) basieren. So wie bei der neuen Sto-Dämmplatte

"Top32 Biomass". Für die Herstellung der Grundstoffe der Platte aus expandiertem

Polystyrol-Hartschaum kommen ausschließlich NawaRos zum Einsatz. Den Beleg dafür

liefert das unabhängig überwachte Biomassenbilanz-Verfahren (BMB).





Dank der ökologischen Rohstoffbasis fallen bei der Herstellung rund 66 Prozentweniger CO2e (Kohlenstoffdioxid-Äquivalente) an als bei der Produktion einervergleichbaren EPS-Platte auf fossiler Basis. Diese CO2e-Reduktion kann beiNachhaltigkeitszertifizierungen für Gebäude (DGNB, BREEAM, LEED) angerechnetwerden. Technisch weist die ökozertifizierte (REDcert2) Wärmedämmplattedieselben Werte wie ihr fossiles Pendant auf (unter anderem "Lambda-Wert" 0,032W/mK). Sie eignet sich für Dämmsysteme an der Fassade und im Innenraum, auch inder Verarbeitung gibt es keine Unterschiede zu konventionellen Platten.800 Kilogramm CO2 pro EinfamilienhausUmgerechnet auf ein Einfamilienhaus (125 Quadratmetern Fassade, 20 ZentimeterDämmung) spart die Öko-Platte rund 800 Kilogramm CO2e im Vergleich zuStandard-Systemen.------------------------------------------------------K A S T E NWas bedeutet "Biomassenbilanz-Verfahren"?Mit dem von REDcert zertifizierten Biomassenbilanz-Verfahren (BMB) lassen sichnachhaltig produzierte Vorprodukte einer genau definierten Verwendung zuweisen.Da in den Großanlagen der chemischen Industrie nachwachsende und fossile Rohstoffe parallel verarbeitet werden, ordnet das BMB die Stoffströmebilanztechnisch. So wird Missbrauch ausgeschlossen und Kunden können daraufvertrauen, dass für nachhaltig hergestellte Produkte auch wirklich die exaktdafür notwendige Menge an nachwachsenden Rohstoffen eingesetzt wurde.Pressekontakt:pr neu - gedachtJan BirkenfeldTel.: 05307 / 80093 - 85E-Mail: mailto:j.birkenfeld@pr-neu.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/15636/5230450OTS: Sto SE & Co. KGaA