d.velop forum 2022 Wie Digitalisierung Unternehmen nutzt und gesellschaftlichen Zusammenhalt fördert

- IT-Fachtreffen am 31. Mai 2022 rückt digitale Innovation und Chancen zur

Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in den Fokus

- Keynote-Speaker sind Ranga Yogeshwar und Dr. Auma Obama



Die d.velop AG, einer der führenden Anbieter für Dokumentenmanagement und die

Automatisierung von Office Prozessen in Europa, rückt beim diesjährigen d.velop

forum am 31. Mai neben technologischen Neuerungen und Anwendungsbeispielen für

die eigene Software den Nutzen digitaler Innovationen zur Stärkung des

gesellschaftlichen Miteinanders in den Fokus. Angesichts weltweiter Krisen,

zahlreicher geopolitischer Unsicherheiten und damit verbundener Umbrüche sieht

der Softwarespezialist in der Digitalisierung nicht nur einen Hebel zur

Bewältigung unternehmerischer Herausforderungen, sondern gleichermaßen einen

Weg, um die demokratische Gesellschaft und ihre Institutionen zu stärken und das

gesellschaftliche Miteinander zu fördern. Mit konkreten Beispielen aus der

Praxis unter dem Motto "In Motion" wird dieser Zusammenhang das Leitmotiv des

diesjährigen Branchentreffens bilden.