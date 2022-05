Bremen (ots) - Es ist eine der wichtigsten Missionen im Kampf gegen den

Klimawandel: Die CO2M-Mission des europäischen Erdbeobachtungsprogramms

Copernicus wird erstmals die von Menschen erzeugten CO2-Emmissionen weltweit

messen und überwachen. Die OHB System AG, ein Tochterunternehmen des Raumfahrt-

und Technologiekonzerns OHB SE, wurde bereits vor zwei Jahren von der

Europäischen Weltraumorganisation ESA mit der Realisierung dieser besonderen

Erdbeobachtungsmission beauftragt. Heute unterzeichneten ESA und OHB während des

"Living Planet Symposiums" in Bonn die Vertragsanpassung zur Aktivierung der

nächsten Entwicklungsphasen. Somit sind die beiden zu liefernden Satelliten

jetzt vollumfänglich beauftragt und das finale Design und der Bau der neuen

Klima-Wächter können beginnen.



"Wir freuen uns und sind auch stolz, dass wir mit unseren Satelliten zur

weltweiten Überwachung des CO2-Ausstoßes beitragen werden und diese für unseren

Planeten so wichtige Mission als Hauptauftragnehmer entwickeln können", sagte

Dr. Wolfgang Paetsch, Vorstand der OHB System AG, anlässlich der

Vertragsunterzeichnung in Bonn. Der Auftrag bestätige zudem einmal mehr die hohe

Expertise von OHB in der Erdbeobachtung.





"Ich freue mich, dass wir bei dieser Vertragsunterzeichnung mit OHB, demHauptauftragnehmer für die Copernicus CO2M-Mission, dabei sind, und ich freuemich auf die erfolgreiche Durchführung dieser wichtigen Mission zusammen mitunseren Partnern, der Europäischen Kommission und Eumetsat", sagte SimonettaCheli, Direktorin für Erdbeobachtungsprogramme und Leiterin des ESA-Zentrums fürErdbeobachtung.Unbestechlicher Blick aus dem AllIn der CO2M-Mission wird der Blick aus dem All wieder einmal unbestechlich sein:Die neuen Erdbeobachtungsatelliten, die bei OHB entwickelt und gebaut werden,sollen gezielt erfassen, wie viel klimaschädliches CO2 tatsächlich durchmenschliche Aktivitäten in die Atmosphäre gelangt. Mit Hilfe von Instrumenten,die Messungen im infraroten Wellenlängenbereich vornehmen, können dieKlima-Wächter die Konzentration von Kohlenstoffdioxid, Methan undStickstoffdioxid in der Atmosphäre sehr präzise messen. Die Daten werden dannverlässliche Aussagen über die Emissionen einzelner Länder, Regionen und Städteliefern und damit auch helfen, zu überprüfen, ob die Ziele des PariserKlimaabkommens umgesetzt und erreicht werden."Satelliten zu bauen, die unseren Blick auf die Erde weiten und uns Datenliefern, mit denen wir unseren Planeten noch besser verstehen und schützenkönnen, ist eine besondere Aufgabe. Wir freuen uns daher sehr, dass wir diehohen Anforderungen dieser komplexen Mission erfüllen und nun mit dem finalenDesign und dem Bau der CO2M-Satelliten beginnen können. Der nächste wichtigeMeilenstein, das sogenannte Critical Design Review, in dem das endgültige Designder Satelliten begutachtet und bestätigt wird, ist für 2023 geplant", sagt derCO2M-Projektleiter Robert Hook.Start ins All ab Ende 2025Das Projekt CO2M wird von einem Industriekonsortium unter OHB-Leitung umgesetzt.Als Hauptauftragnehmer trägt die OHB System AG die Verantwortung für dieGesamtsysteme und entwickelt die Satellitenplattformen. Der Gesamtwert desAuftrags beläuft sich auf 445 Millionen Euro. Wichtigster Unterauftragnehmer istThales Alenia Space als Lieferant für die Nutzlasten. Die fast zwei Tonnenschweren CO2M-Satelliten sollen ab Ende 2025 nach einander auf ihren Orbit in735 Kilometer Höhe starten, um dann 2026 einsatzbereit zu sein.Das Copernicus-ProgrammCopernicus ist neben Galileo das zweite große europäische Raumfahrtprogramm undstellt eine unabhängige Infrastruktur für die Erdbeobachtung bereit. Die vonMesseinrichtungen an Land, zu Wasser, in der Luft und im Weltraum gesammeltenDaten dienen in erster Linie der Überwachung von Umwelt und Klima, helfen aberauch bei der Bewältigung von Naturkatastrophen und liefern Antworten in Bezugauf sicherheitsrelevante Fragen.Das Copernicus-Programm wird von der Europäischen Union und der ESA finanziert.