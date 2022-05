MOKE France, ein Unternehmen der EV Technology Group, kündigt Zusammenarbeit mit dem französischen Künstler Quentin Monge an

Toronto, ON (24. Mai, 2022) – EV Technology Group Ltd. (das „Unternehmen“ oder „EV Technology Group“) (NEO: EVTG, DE: B96A) gibt heute bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft MOKE France SAS („MOKE France“) mit dem renommierten französischen Künstler Quentin Monge zusammenarbeiten wird.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird der in Südfrankreich geborene Quentin eine Reihe von digitalen und physischen Kunstwerken schaffen, die von der Tradition von MOKE inspiriert sind und die charmante, farbenfrohe und einzigartige Ästhetik der Marke lebendig werden lassen. Seine Arbeiten verkörpern die pulsierende Atmosphäre des Mittelmeers, in der die Natur, die Meeresküste und das exklusive Lebensgefühl der Region eine wichtige Rolle spielen.

Quentin hat bereits mit vielen führenden Marken an einer Reihe von Designs gearbeitet, darunter Hermés, Airbnb, Vespa und L’Occitane. Für MOKE France werden seine Installationen die Wände des Flagshipstores ‚Casa MOKE‘ in Saint-Tropez schmücken und den Geist der Marke spürbar machen. Die Kunden werden durch Bilder, die einen typischen Urlaubstag in Südfrankreich darstellen, in eine andere Welt versetzt. Sie können von Quentin speziell entworfene MOKE-Artikel in limitierter Auflage erwerben.

Willy Gruyelle (CEO von MOKE Frankreich), Quentin Monge (Künstler) und Wouter Witvoet (CEO und Gründer der EV Technology Group)

„Wir freuen uns sehr, mit Quentin Monge zusammenzuarbeiten, um die Beziehung der Marke MOKE zu einem anspruchsvollen internationalen Publikum zu vertiefen. Quentin ist ein hoch angesehener Künstler und wir sind glücklich, seine Arbeit in diesem Sommer zu präsentieren“, sagte der CEO von MOKE France, Willy Gruyelle.

„In jedem MOKE-Flagshipstore, den wir auf internationaler Ebene miteröffnen, werden wir der Authentizität der Marke MOKE treu bleiben, aber auch lokale kulturelle Einflüsse einfließen lassen“, so der CEO der EVT-Gruppe, Wouter Witvoet. „Quentin ist weltweit bekannt und seine Arbeit findet in Frankreich ein besonderes Echo; wir freuen uns, dass seine künstlerischen Visionen in diesem Sommer unsere ersten Kunden in Frankreich inspirieren werden.“