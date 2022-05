Normung bringt Klimaschutz voran / Ergebnisse des Deutschen Normungspanels 2022 veröffentlicht

Berlin (ots) - Normen sind ein wichtiges Werkzeug, um den Klimawandel zu

bekämpfen. Das zeigen die Ergebnisse des Deutschen Normungspanels 2022, dessen

Schirmherr das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) ist.



"Normen können einen wichtigen Beitrag leisten, damit eine klimaneutrale und

nachhaltige Wirtschaft Wirklichkeit wird. Sie helfen den Unternehmen dabei,

technische Vorschriften zu erfüllen und neue Märkte für klimaneutrale und

nachhaltige Produkte zu erschließen.", erläutert die Parlamentarische

Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Dr.

Franziska Brantner. "Dabei können wir den Kampf gegen den Klimawandel nur im

internationalen Verbund erfolgreich führen. Deshalb rückt das Bundesministerium

für Wirtschaft und Klimaschutz die Normung auch bei der deutschen G7

Präsidentschaft in den Fokus."





Die Studie zeigt: Um den Klimawandel zu bewältigen und eine grüne Transformationzu erreichen, sind Normen zentral. Knapp 75 Prozent der befragten Unternehmenfinden, dass das Thema Klimawandel proaktiv durch Normungsexperten und-organisationen angegangen werden sollte. Als effektivste Maßnahmen, um denKlimawandel in Normen stärker zu berücksichtigen, befürworten Unternehmen dabeieinen intensiveren Austausch mit der Wissenschaft, eine gemeinsameinternationale Agenda sowie die Koordination zwischen Gesetzgebern undNormungsorganisationen.DIN und DKE unterstützen dabei, die Klimaziele zu erreichen - an der Seite vonPartnern wie der Internationalen Normungsorganisation ISO. Diese hat sichgemeinsam mit ihren nationalen Mitgliedsorganisationen vergangenes Jahr mit derLondon Declaration (https://www.iso.org/ClimateAction/LondonDeclaration.html)dazu verpflichtet, den Klimawandel durch Normen zu bekämpfen. "Normung leisteteinen wichtigen Beitrag, um neue Technologien für mehr Klimaschutz zuunterstützen. Wir sehen aber auch, dass wir zugleich das bestehende Normenwerkumfassend analysieren und punktuell überarbeiten müssen, um es klimafit zumachen. Dazu werden wir gemeinsam mit den in der Normung engagierten Expertinnenund Experten beitragen", so Christoph Winterhalter, Vorstandsvorsitzender vonDIN und ISO-Vice President Policy. "Ein effizienter Klimaschutz funktioniertnur, wenn sich verschiedene Sektoren intelligent vernetzen. Normen sind wiederumder Schlüssel dafür, sie beschreiben die Schnittstellen zwischen diesenSektoren. Hier zeigt sich Bedarf, entsprechende Standards zu entwickeln - dafürbrauchen wir die Mitarbeit engagierter Expertinnen und Experten", sagt MichaelTeigeler, Geschäftsführer der DKE.Die Technische Universität Berlin, Fachgebiet Innovationsökonomie, hat vonOktober 2021 bis Januar 2022 rund 1.900 Unternehmen befragt. Das DeutscheNormungspanel liefert damit bereits im zehnten Jahr wertvolle wissenschaftlicheErkenntnisse in der Normung. DIN und DKE unterstützen das Projekt, das seit 2016unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz(BMWK) steht. Alle Ergebnisse des Normungspanels 2022 sowie früherer Umfragensind unter http://www.normungspanel.de einsehbar.