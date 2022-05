Gastivo wächst mit Systemgastronomie und Hotels (FOTO)

Bremen (ots) - Der Onlinemarktplatz für die professionelle Gastronomie in

Deutschland erhält Zuwachs durch neue Kundengruppen im Out-of-Home-Geschäft und

erwartet für 2022 ein starkes Geschäftsjahr.



Über 20 renommierte Unternehmen aus den Bereichen Hotellerie, Catering/GV und

Systemgastronomie bündeln ihren Wareneinkauf zukünftig neu auf dem Onlineportal

Gastivo. Diesen in Sachen Bestellvolumen signifikanten Kundenzuwachs auf einen

Schlag erzielte die in Deutschland führende Bestellplattform für die

Gastronomie, weil ein bedeutender Teil der für die Zusammenarbeit

prädestinierten Großkunden der GEVA Gastro, dem Marktführer in der Belieferung

und Abrechnung der systematisierten Gastronomie in Deutschland mit Sitz in

Frechen, zwischenzeitlich aufgeschaltet wurde. Die GEVA ist seit 2019, ebenso

wie Team Beverage als Initiator des Marktplatzes Gastivo, eine

Tochtergesellschaft der Food & Beverage Services GmbH (FBS). Mit Beginn der

Zusammenarbeit hatte die GEVA die Weiterentwicklung einer eigenen

Onlineplattform zugunsten von Gastivo eingestellt und stattdessen durch die

Einbringung eigener, bewährter Zusatzfunktionen zu einer Optimierung von Gastivo

beigetragen.