Kontinuierliches Beraterwachstum Schlüssel zum Erfolg / Vorwerk Gruppe vermeldet Rekordumsatz

Wuppertal (ots) - Mit einem Rekordumsatz von 3,4 Milliarden Euro hat die Vorwerk

Gruppe auch 2021 ihren Wachstumskurs fortgesetzt. Nachdem sich bereits 2020 die

positiven Effekte aus der Umsetzung der Strategie 2025 und die

Leistungsfähigkeit des Vorwerk Direktvertriebssystems in einem außerordentlich

erfolgreichen Jahresergebnis niedergeschlagen haben, hat das Wuppertaler

Familienunternehmen seinen Umsatz 2021 nochmals um 6,4 Prozent steigern können.



Getragen wird dieser Erfolg insbesondere durch das weltweite Wachstum des

Thermomix® und Kobold Vertriebs auf aktuell über 100.000 Beraterinnen und

Berater. Dabei sind die Umsätze 2021 im Bereich Thermomix® in seinem 50sten

Jubiläumsjahr um 7,1 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro gestiegen. Der Bereich

Kobold hat sich ebenfalls positiv entwickelt und ist mit einem Umsatzwachstum

von 16,5 Prozent auf 819 Millionen Euro sogar stärker gewachsen als der Bereich

Thermomix.





"Die positive Geschäftsentwicklung im Jahr 2021 ist einmal mehr eindrucksvollerBeleg für die Attraktivität und Stärke des personengestützten Direktvertriebsbei Vorwerk und nachhaltige Basis unseres Erfolgs. Es haben sich viele neueBeraterinnen und Berater für Vorwerk entschieden - und dieses Wachstum in derSalesforce korrespondiert unmittelbar mit dem Umsatzwachstum. Entsprechend warund ist der Aufbau und Support unserer Vertriebsmannschaft ein zentrales Elementunserer Aktivitäten", ordnet Dr. Thomas Stoffmehl, Sprecher des Vorstands derVorwerk Gruppe, das Ergebnis 2021 ein. "An dieser Stelle möchte ich mich bei allunseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie unseren Beraterinnen undBeratern bedanken, die in einem erneut herausfordernden Jahr mit ihrempersönlichen Einsatz und Engagement das Rekordergebnis ermöglicht haben."Wesentlicher Erfolgsfaktor war auch 2021 die konsequente Umsetzung der Strategie2025 mit den Kernelementen innovative Produkte und Dienstleistungen,Direktvertrieb über drei verbundene Vertriebskanäle sowie der Vorwerk Communityaus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Beraterinnen und Beratern sowie Kundinnenund Kunden.Konsequente Umsetzung der Strategie 2025 wird fortgesetztEin weiteres Element der konsequenten Umsetzung der Strategie 2025 waren auch imBerichtsjahr 2021 die Stärkung und der gezielte Ausbau von Schlüsselmärktensowie Investitionen in das Wachstum der Vorwerk Gruppe. In diesem Zuge sind 2021einzelne Marktpräsenzen konsolidiert worden, die bislang hinter den Erwartungenzurückgeblieben sind.So wurde das Unternehmen JAFRA Cosmetics an das mexikanische UnternehmenBetterware de Mexiko verkauft und dadurch die weitere positive Entwicklung vonJAFRA auf dem süd- und nordamerikanischen Kernmarkt forciert. Im Bereich der