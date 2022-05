Taktgeber für die Zukunftsfähigkeit der Financial Services Industrie (FOTO)

Münster (ots) - zeb setzt Erfolgskurs im 30. Unternehmensjahr fort | Umsatz im

Geschäftsjahr 2021 steigt auf über 190 Millionen Euro | 2022 über 200

Neueinstellungen geplant



Die auf Financial Services fokussierte Strategie-, Management- und IT-Beratung

zeb blickt trotz schwieriger Marktumstände optimistisch in die Zukunft und zeigt

sich zuversichtlich, auch im laufenden Geschäftsjahr 2022 eine deutliche

Weiterentwicklung ihres Beratungsgeschäfts mit Banken, Versicherern und

sonstigen Dienstleistern der Branche zu erreichen. Wie die Unternehmensberatung

mit Gründungssitz in Münster, die in diesem Jahr auf ihr 30jähriges Bestehen

blickt, jetzt mitteilte, hat sich das Unternehmen in den letzten Jahren

konsequent auf die Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit (ESG), Transformation

und Regulatorik ausgerichtet und damit die Weiterentwicklung in Beratungsfeldern

der Zukunft eng an der Seite von Kunden, Kooperationspartnern und

Aufsichtsbehörden gezielt vorangetrieben. Gleichzeitig hat zeb seine Position

als einziges, ausschließlich auf die Finanz- und Versicherungswirtschaft

spezialisiertes größeres Beratungsunternehmen in Europa gestärkt und ausgebaut.