PyroGenesis kündigt Projekt mit führendem Industrieofenhersteller zum Einbau von Plasmabrennern in Aluminiumschrott-Umschmelzöfen an

MONTREAL, Québec (24. Mai 2022) - PyroGenesis Canada Inc. (http://pyrogenesis.com) (TSX: PYR) (NASDAQ: PYR) (FWB: 8PY), ein High-Tech-Unternehmen (im Folgenden „Unternehmen“ oder „PyroGenesis“ genannt), das auf die Planung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von fortschrittlichen Plasmaverfahren und nachhaltigen Lösungen zur Reduktion von Treibhausgasen (THG) spezialisiert ist, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemeldung vom 20. April, in der es über Neuigkeiten zu seinem Produktangebot für die Aluminiumindustrie berichtete, nun im Rahmen einer Vereinbarung (die „Vereinbarung“) gemeinsam mit einem großen Hersteller (der „Kunde“) den Einsatz der von PyroGenesis entwickelten emissionsfreien Plasmabrenner in dessen Schrottumschmelz- und Warmhalteöfen für die Aluminiumindustrie beurteilt. Der Name des Kunden wird aus Gründen der Verschwiegenheit nicht bekannt gegeben.