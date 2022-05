Europäisches Patentamt gibt Finalisten der ersten Ausgabe des Young Inventors prize bekannt (FOTO)

München (ots) - Ein KI-gestütztes Abfallmanagementsystem, biologisch abbaubare

Hygienebinden und Tampons zur Bekämpfung von "Period Poverty" sowie eine App zur

Früherkennung von Parkinson sind die Erfindungen, die von den ersten Finalisten

des neu geschaffenen Preises für junge Erfinderinnen und Erfinder entwickelt

worden sind. Mit dieser neuen Auszeichnung des Europäischen Patentamts soll die

nächste Generation von Erfinderinnen und Erfindern gefördert werden.



Mit dem Preis für junge Erfinderinnen und Erfinder werden Einzelpersonen oder

Teams von Innovatoren im Alter von 30 Jahren und jünger ausgezeichnet. Er

würdigt die Kreativität aufstrebender junger Talente, die inspirierende

technologische Lösungen im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung

der Vereinten Nationen (https://sdgs.un.org/goals) entwickeln, um damit unser

Leben auf nachhaltige Weise zu verbessern.





"Es ist mir eine besondere Freude, die Finalisten der ersten Ausgabe unseresPreises für junge Erfinderinnen und Erfinder bekannt zu geben", sagteEPA-Präsident António Campinos. "Ihr Einfallsreichtum und ihre Beharrlichkeitsind eine Inspiration für uns alle und unterstreichen die entscheidende Rolleder nächsten Generation von Erfindern beim Aufbau einer nachhaltigeren Welt."Die Gewinner des Young Inventors prize werden bei der virtuellen Preisverleihung des Europäischen Erfinderpreis 2022 am 21. Junibekannt gegeben. Der Gewinner oder die Gewinnerin erhält ein Preisgeld von 20000 Euro, während der zweit- und der drittplatzierte Finalist 10 000 Euro bzw. 5000 Euro entgegennehmen kann.Neben dem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit sind bei dieser Premiere dieGeschlechter gleichmäßig vertreten. Zudem repräsentieren die Finalisten vierLänder: Brasilien, Belgien, das Vereinigte Königreich und die USA. Sie wurdenvon der Jury aus Hunderten von Kandidaten und Erfinderteams ausgewählt, die vonder Öffentlichkeit, nationalen Patentämtern in ganz Europa und EPA-Mitarbeiternvorgeschlagen wurden.Die Finalisten 2022 sind:Rafaella de Bona Gonçalves (Brasilien):Biologisch abbaubare Hygienebinden und Tampons zur Bekämpfung von "PeriodPoverty"Um das weit verbreitete Problem der "Period Poverty" (Menstruationsarmut) zubekämpfen, entwickelte Rafaella de Bona Gonçalves biologisch abbaubareMenstruationsprodukte für wirtschaftlich benachteiligte Bevölkerungsgruppen inihrem Land. Die Produkte bestehen aus biologisch abbaubaren Fasern, wie zumBeispiel den in Brasilien leicht verfügbaren Abfällen aus der Bananenernte.