Check Point und Provision-ISR bieten IoT-Sicherheit für Videoüberwachung ab Werk

San Carlos, Kalifornien (ots) - Check Point® Software Technologies Ltd.

(https://www.checkpoint.com/) (NASDAQ: CHKP) ist eine Partnerschaft mit dem

internationalen CCTV-Marktführer Provision-ISR (Israel)

(https://provision-isr.com/) eingegangen. Im Rahmen der Partnerschaft wird der

Check Point Quantum IoT Protect Nano Agent

(https://www.checkpoint.com/quantum/iot-protect/iot-device-security/) in die

CCTV-Kameras von Provision-ISR eingebettet, um das Gerät gegen Zero-Day-Angriffe

zu schützen. Die Lösung bringt ein völlig neues Maß an IT-Sicherheit auf den

Videoüberwachungsmarkt.



Ami Finer, VP Sales bei Provision-ISR, kommentiert: "Auf globaler Ebene haben

sogar die Unternehmen mit dem größten Marktanteil nachweislich entscheidende

Schwachstellen. Das liegt daran, dass IP-Kameras nur über eine begrenzte

Rechenleistung verfügen, die wenig Raum für herkömmliche Sicherheitslösungen

lässt. Hier kommt Check Point ins Spiel. Von der Aufdeckung von

Firmware-Sicherheitsrisiken über die Härtung der Geräte mit Laufzeitschutz bis

hin zur Verwaltung der Geräte mit granularen Richtlinien haben wir jetzt eine

robuste End-to-End-Sicherheitslösung."