LKQ Europe verpflichtet sich, bei Emissionen ein "Net Zero"-Unternehmen zu werden (FOTO)

Zug, Schweiz (ots) - LKQ Europe treibt Nachhaltigkeit erfolgreich voran, um bis

2050 bei Emissionen ein "Net Zero"-Unternehmen zu werden. Mit wichtigen

Initiativen trägt LKQ Europe zur Nachhaltigkeitsagenda der LKQ Corporation bei,

die im neuen Nachhaltigkeitsbericht von LKQ vorgestellt wird.



LKQ Europe, führend im automobilen Aftermarket in Europa, hat seine

Verpflichtung bekräftigt, bis 2050 in Bezug auf Emissionen ein "Net

Zero"-Unternehmen (Netto-Null) zu werden.Die LKQ Corporation stellte kürzlich

ihren Nachhaltigkeitsbericht 2021 (https://www.lkqcorp.com/wp-content/uploads/20

22/05/2021-LKQ-Sustainability-Report-FINAL.pdf) (in englischer Sprache) vor.

Darin umreißt das Unternehmen seinen anhaltenden Fokus auf

verantwortungsbewusstes Handeln in den Bereichen Umwelt, Soziales und

Unternehmensführung (environmental, social and governance, "ESG"). LKQ

dokumentiert, wie das Unternehmen die Vielfalt, Weiterbildung und Sicherheit

seiner Mitarbeiter fördert.