Defense Metals Corp. beauftragt SRK Consulting (Kanada) Inc. mit Planung von geotechnischem Bohrprogramm auf Ebene von vorläufiger Machbarkeitsstudie für Seltenerdmetallprojekt Wicheeda

Vancouver (British Columbia), 24. Mai 2022. Defense Metals Corp. (TSX-V: DEFN, OTCQB: DFMTF, FWB: 35D) („Defense Metals“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es SRK Consulting (Canada) Inc. („SRK“) mit der Planung und Durchführung von geotechnischen Bohruntersuchungen beim Seltenerdmetallprojekt Wicheeda im Jahr 2022 beauftragt hat.

Das Ziel der Arbeiten von SRK besteht darin, Defense Metals bei der Planung und Durchführung eines geotechnischen Feldbohrprogramms auf Ebene einer vorläufigen Machbarkeitsstudie zu unterstützen. Das Ziel des Feldbohrprogramms besteht in der Erfassung von Daten für die anschließende Analyse sowie in der Bewertung der technischen Risiken hinsichtlich der Planung des Tagebaustollens. SRK wird bei der Planung, der Zusammenstellung, der Schulung und der Unterstützung der Planung des geotechnischen Programms behilflich sein, einschließlich der Ermittlung der optimalen Bohrlochstandorte (sofern möglich in Kombination mit weiteren Ressourcenbohrlöchern), der Datenerfassungsmethoden sowie der Untersuchung der Bohrlöcher.

Das Team von SRK wird von Projektmanager Andy Thomas, P.Eng., M.Eng., einem Bergbau-Gesteinsmechanik-Techniker mit über 16 Jahren Erfahrung, und Projektpraxisleiter Jarek Jakubec, C.Eng., FIMMM, Unternehmensberater und Praxisleiter der Bergbau- und Geologiegruppe von SRK in Vancouver mit einer Erfahrung in der Bergbaubranche seit 1984, geleitet werden. Jarek ist viel gereist und hat dabei Studien für über 160 Bergbauprojekte in 36 Ländern durchgeführt. Er leitet regelmäßig Teams bei technischen oder betrieblichen Audits, Machbarkeitsstudien sowie bankfähigen Kaufprüfungen und ist ein begehrtes Mitglied von geotechnischen Prüfgremien für aktive Minen.

Der Zweck des geotechnischen und hydrogeologischen Bohrprogramms 2022 beim Seltenerdmetallprojekt Wicheeda besteht darin, Daten für die moderne geotechnische Beschreibung und die Entwicklung umfassender struktureller, hydrogeologischer und Gesteinsfestigkeitsmodelle zur Unterstützung zukünftiger moderner Minenplanungsstudien auf Ebene einer vorläufigen Machbarkeitsstudie bereitzustellen. Die geotechnischen und hydrologischen Bohrungen sollen unter anderem akustische/optische Televiewer-Bohrlochuntersuchungen, ausgerichtete Bohrkerne, punktuelle Belastungsversuche und Festigkeitsprüfungen an intaktem Gestein und Brüchen im Labor, Piezometer mit schwingenden Drähten sowie die Installation von Standrohr-Piezometern für hydrogeologische Untersuchungen umfassen.