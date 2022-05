Zusätzlicher Veröffentlichungstermin des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) am 27.05.2022

Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr: Zusätzlich zu den in der Wochenvorschau angekündigten Pressemitteilungen wird das Statistische Bundesamt am Freitag, den 27.05.2022 eine zusätzliche Pressemitteilung mit dem Titel "Zensus 2022: Zwischenstand zu Befragungen" auf www.zensus2022.de veröffentlichen.

