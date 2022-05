Martin Haag als Vorsitzender des VCI Baden-Württemberg im Amt bestätigt / Mitgliederversammlung des Verbandes wählt Vorstand neu (FOTO)

Baden-Baden (ots) - Martin Haag, Werkleiter von Roche Diagnostics in Mannheim,

ist weiterhin Vorsitzender des Verbandes der Chemischen Industrie

Baden-Württemberg (VCI BW). Haag wurde wie seine Stellvertreter Thomas Alpers,

Zeller+Gmelin, Eislingen, und Jürgen Lochner, Sika Deutschland, Stuttgart, auf

der Mitgliederversammlung in Baden-Baden im Amt bestätigt.



Haag bekräftigte die Rolle des VCI in der derzeitigen schwierigen Situation für

die Branche: "Wir sind als Schlüsselbranche auch für andere Industrien

unverzichtbar, um die Transformation der Wirtschaft in Deutschland weiter voran

zu bringen. Daran arbeiten wir - aber wir fordern auch, dass uns weder Brüssel

noch Berlin bürokratische Steine in den Weg legen."