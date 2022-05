Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) - Auch wenn der Fiat Dieselskandal noch nicht die Dimension wiebeispielsweise bei VW oder Audi erreicht hat, wird es für den italienischenAutobauer vor den deutschen Gerichten doch zunehmend ungemütlich. Der WohnmobilAbgasskandal rund um den Fiat Ducato nimmt weiter an Fahrt auf, wie die jüngsteRechtsprechungsentwicklung zeigt. Zuletzt erließ auch das Landgericht Stuttgartmit Urteil vom 14.04.2022, 20 O 147/21, erneut eine verbraucherfreundlicheEntscheidung für Betroffene des Fiat Dieselskandals "Besitzer von Wohnmobilen,die mit Motoren des FCA Konzerns ausgestattet sind, sollten jetzt ihreSchadensersatzansprüche geltend machen", empfehlen Dr. Marcus Hoffmann und MirkoGöpfert, Partner der im Verbraucherschutzrecht tätigen Kanzlei Dr. Hoffmann &Partner Rechtsanwälte aus Nürnberg.Die Lage spitzt sich für die FCA-Gruppe (FCA: Fiat Chrysler Automobiles) imDieselskandal weiter zu. Nachdem bereits die Landgerichte Landshut, Stade,Koblenz, Gera, Landau, Meiningen, Ravensburg und Dessau-Roßlau die FCA in derVerantwortung sahen, verurteilte jetzt auch das Landgericht Stuttgart mit Urteilvom 14.04.2022, Az.: 20 O 147/21, den italienischen Fahrzeughersteller zurZahlung von Schadensersatz in Höhe von 37.936,07 EUR. Streitgegenständlich warein 2018 gebraucht gekauftes Wohnmobil des Modells Ayers Rock von Hymer, welchesauf der Basis eines Fiat Ducato aufgebaut ist. Das Fahrzeug ist mit einem fürdas Basisfahrzeug Fiat Ducato typischen 2,3l Multijet Dieselmotor mit 96 kWausgestattet, welcher der Abgasnorm EU5b zugeordnet wird.Schadensersatz wegen unzulässiger AbschalteinrichtungDas Gericht war davon überzeugt, dass Fiat Chrysler in dem Motor des Fiat Ducatoeine unzulässige Abschalteinrichtung verbaut hat, die dazu führt, dass diegesetzlichen Abgaswerte ausschließlich im Prüfbetrieb eingehalten werden. Imrealen Straßenbetrieb wird demgegenüber die Umwelt verpestet. Das Gerichtstellte in seinem Urteil fest, dass das Wohnmobil nicht der EU-Verordnung EG715/2007 entspricht, wonach dieses bei normalen Betriebsbedingungen diemaßgeblichen Grenzwerte des Anhangs I der Verordnung nicht überschreiten dürfe.FCA hätte im Verfahren nur darauf beharrt, dass bei Tests die Abgasgrenzwerteeingehalten werden. Auf Nachfrage habe sich die Beklagtenseite aber nicht dazupositioniert, ob ihre Angabe, wonach das streitgegenständliche Fahrzeug denrelevanten Stickoxidgrenzwert einhalte, auch mit Blick auf den realenStraßenverkehr gilt. Die höchstrichterliche Rechtsprechung sehe jedoch vor, dassdie Grenzwerte auch im realen Betrieb eingehalten werden müssen.Verbraucherfreundliche Entwicklung im Fiat Abgasskandal