Fazit

Eindeutige Kaufsignale mit Zielen bei 199,65 Euro entstehen bei einem Wochenschlusskurs oberhalb der Vorgängerhochs von 170,15 Euro in der Aktie der Deutschen Börse. In diesem Fall könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN JA7K2F zum Einsatz kommen und birgt eine Renditechance von sagenhaften 380 Prozent. Ziel des Scheins läge bei 3,68 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von vorläufig 164,00 Euro gemessen am Basiswert nicht überschreiten, woraus sich ein Stopp-Kurs im Schein von 0,11 Euro ableiten würde.