Fondsmanager Bill Ackman ist dazu verpflichtet, das Depot seines Hedgefonds Pershing Square Capital Management der SEC über das berühmte 13F Formular transparent zu machen.



In diese Titel – aufgelistet nach Wert – hat Bill Ackman im ersten Quartal 2022 investiert:

1. Lowe’s Companies – Keine Veränderung beim Spitzenreiter nach Wert am Ende des ersten Quartals: 10.207.306 Baumarkt-Aktien im Hedgefond-Depot.



2. Chipotle Mexican Grill – Keine Veränderung: 1.114.725 Chipotle-Aktien in Ackmans Depot.



3. Hilton Worldwide – Verkauf von einem Fünftel der Hilton-Position! Noch 9.952.287 im Depot.



4. The Howard Hughes – keine Veränderungen; insgesamt 13.620.164 Aktien.



5. Restaurant Brands International – Position leicht um 0,3 Prozent reduziert (insgesamt 23.864.631 Aktien)



6. Netflix – neu in Ackmans Depot! Insgesamt hält er jetzt 3.109.965 Netflix-Aktien.



7. Domino’s Pizza – Verkauf von 1,2 Prozent der Position; jetzt 2.068.031 Domino-Aktien.



8. Canadian Pacific Railway – Zukauf von 130512 Aktien; jetzt 2.944.259.

Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion