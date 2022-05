Inflation, Schulden, "grüne" Geldanlage Finanzexperte und Bestsellerautor-Patrick Dewayne gibt Antworten auf drängende Fragen dieser Zeit (FOTO)

Hamburg (ots) - Aktuell bekommen viele Menschen die Auswirkungen des

Ukraine-Krieges direkt zu spüren - die Preise steigen, die Inflation schnellt in

ungeahnte Höhen. Dieser Kostendruck bereitet Sorgen und wirft viele Fragen auf.

Wie schütze ich meine Ersparnisse am besten vor Inflation? Wie lassen sich

bereits angehäufte Schulden in dieser Situation abbauen? Macht es vielleicht

Sinn, aufgrund der aktuellen Lage von der Ölheizung auf die nachhaltigere

Wärmepumpe umzusteigen? Wann lohnen sich Investitionen, und wie investiere ich

gut und "grün"?



Finanzjournalist Patrick Dewayne nimmt sich all dieser Fragen in seinem neuen

Buch "Geld geht auch grün & nachhaltig" an und gibt seinen Leser*innen

hilfreiche Tipps für die eigene Geldanlage an die Hand. Seit 25 Jahren verfolgt

der gelernte Bankkaufmann und ehemalige Aktienhändler das Geschehen an der

Börse, arbeitete u. a. für die Deutsche Bank in Frankfurt und New York. Bis

heute berichtet er regelmäßig auf WeLT (N24) vom Börsenparkett. Schon sein Buch

"Geld kann jeder & du jetzt auch" traf vor zwei Jahren einen Nerv und stürmte

direkt die Bestsellerliste des manager magazins.